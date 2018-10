Vidal condamné à 800.000 euros d'amende pour avoir frappé un homme avec une bouteille de vodka

Décidément, quand rien ne va... Débarqué cet été au Barça, Arturo Vidal, cantonné à un rôle de remplaçant depuis, doit désormais faire face à la justice. L'international chilien, qui était accusé d'avoir frappé un homme en boîte de nuit avec une bouteille de vodka lors d'une soirée l'an passé, a écopé d'une amende de 800.000 euros d'amende par un tribunal de Munich. Pour rappel, Vidal évoluait alors au Bayern. L'information est révélée par TZ, un média allemand.

Toujours selon ce dernier, le frère et le beau-père de Vidal, présents à cette fameuse soirée, ont eux aussi été punis. Le premier devra payer 17.000 euros, alors que le deuxième devra s'acquitter de 35.000 euros. Une affaire qui fait forcément parler en Espagne, où Vidal, mécontent de son statut au Barça et qui n'hésite pas à le faire savoir, continue de faire régulièrement la Une des médias. Pas certain que tout ceci plaide en sa faveur.