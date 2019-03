Le deuxième mandat de Zidane à la tête du Real Madrid débute par une victoire. Comme il y a trois ans. En janvier 2016, le public de Bernabeu avait eu droit à un flamboyant 5-0 face au Deportivo La Corogne. Cette fois-ci, ce fût un peu moins évident face au Celta Vigo (2-0). Les Merengue ont longtemps semblé peu en jambes et peu inspirés. Mais ils ont su faire la différence après l’heure de jeu. Un succès qui conforte la troisième place du Real en championnat avec 54 points. Trop loin du leader barcelonais, le Real va très certainement finir cette saison sans titre. Mais il peut toujours ambitionner la place de dauphin, actuellement détenue par l’Atlético Madrid, qui se rend à Bilbao ce samedi.

Privé de Casemiro suspendu, de Llorente, Carvajal, Lucas Vazquez et Vinicius blessés, Zinédine Zidane a malgré tout fait quelques choix forts. Il a titularisé Navas, Marcelo, Asensio, Isco et Bale, des cadres de la saison passée mis de côté par Solari. Et ils lui ont tous bien rendu. Préféré à la recrue estivale Courtois, le portier du Costa Rica a d’abord réussi deux belles parades en première période (16e et 34e). Dans un moment où le Real n’avait pas pris la mesure de son adversaire.

Marcelo et Bale les plus en vue

Asensio s’est lui, retrouvé à l’origine de l’ouverture du score en décalant parfaitement Benzema dont le centre à ras dans les six mètres a été repris par Isco (1-0, 62e). Mais les deux meilleurs sur le terrain ont finalement été Marcelo et Bale. Ils ont été les plus actifs, dans presque tous les bons coups de leur équipe.

Après plusieurs tentatives, dont une reprise sur la transversale du Gallois (30e), les deux hommes ont parachevé magnifiquement le travail. Servi par une passe parfaite du Brésilien dans un petit espace, Bale a pu marquer d’un tir du droit au sol qui n’a laissé aucune chance à Ruben (2-0, 77e). Dès lors, l’issue du match était scellée. Le public s’est réveillé, a manifesté sa joie et l’ambiance générale est apparue détendue. Comme si le Real était déjà de retour au sommet. La magie Zidane, en somme.