Zinedine Zidane refuse la proposition du Real Madrid, la Juventus lui fait une offre de contrat

Il paraît que "qui ne tente rien n'a rien". Alors le Real Madrid a décidé de tenter. Mais il n'a rien eu. En quête d'un entraîneur pour la saison prochaine, le club madrilène aurait bien essayé de faire revenir Zinedine Zidane selon le très sérieux El Pais. Mais comme le précise le quotidien, le Français aurait décidé de décliner cette proposition. En froid avec son Florentino Pérez, qui ne l'a d'ailleurs pas contacté directement, "ZZ" préfère éviter ce come-back. Et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, il reprocherait à son ex-président de ne pas l'avoir prévenu de son choix de conserver Gareth Bale lorsqu'il était en poste. Un élément qui n'a pas du tout plu à Zidane. Mais ce n'est pas tout... En effet, le Français aurait eu l'assurance qu'un éventuel départ de Cristiano Ronaldo, qui se réalisera finalement plusieurs semaines après sa démission, serait pallier. Le tout avec l'arrivée d'Eden Hazard, Kylian Mbappé ou Neymar. Il s'avérera que cela ne sera pas le cas.

La Juve attend Zidane

Toujours selon El Pais, l'ancien international français n'aurait que très peu goûté aux explications avancées par ses anciens dirigeants concernant son départ soudain. Ces derniers parlaient notamment de problèmes personnels, allant même jusqu'à évoquer le cas de son fils, Luca, rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens. Une justification qui n'a pas été digérée par Zidane.

Vidéo - Un retour de Zidane au Real ? "Il n’a que des coups à prendre" 01:49

Actuellement en pleine année sabbatique, l'entraîneur aux trois Ligue des champions compte toutefois retrouver un banc pour la saison prochaine. Et El Pais confirme qu'il dispose bel et bien d'une offre de la Juventus, un club dans lequel il a évolué entre 1996 et 2001. Proche du président Andrea Agnelli, Zidane ne dirait certainement pas non à la Vieille Dame, qui se prépare doucement (mais sûrement) à un possible départ de Massimiliano Allegri en fin de saison. Pour convaincre le Français, un contrat de trois ans, soit jusqu'en 2022, serait prêt du côté de Turin. De quoi le convaincre définitivement ? Possible, même si rien ne semble encore acté à l'heure actuelle. Si un retour de Zinedine Zidane est à envisager, ce n'est donc pas du côté de Madrid qu'il faut regarder...