110 matches en 6 semaines, chaleur, physique : le calendrier de la reprise de la Liga pose question

LIGA - Le championnat espagnol reprend ses droits jeudi soir avec un alléchant derby sévillan. Mais son plan de reprise pose question. D’ici le 19 juillet, 11 journées de Liga doivent être disputées, avec un risque accru de fortes chaleurs. Le calendrier qui attend les clubs s’annonce très chargé et la condition physique des joueurs sera rudement mise à l’épreuve.

Si certains amoureux du ballon rond commençaient à se lasser de la Bundesliga, ils pourront varier les plaisirs dès jeudi avec la reprise du championnat espagnol. Sur le plan sportif, la fin du championnat s’annonce palpitante avec notamment une course au titre entre le Barca et le Real Madrid. Mais cette reprise pose de nombreuses questions, notamment sur la condition physique des joueurs face au calendrier chargé qui se dresse.

Il reste, à ce jour, onze journées de Liga à disputer. La ligue espagnole espère boucler son championnat le 19 juillet prochain, afin de libérer les clubs encore en lice en C1 ou en C3 au mois d’août. Ainsi, 38 petits jours séparent la reprise de la Liga et son terme. Ce qui donne lieu à un calendrier fou et aux multiples complications qui l’accompagnent.

Les joueurs seront-ils prêts physiquement ?

De retour à l’entraînement depuis le début du mois de mai, les joueurs des différents clubs espagnols n’ont cessé de répéter leur envie de retrouver les rectangles verts. Mais, après près de deux mois sans compétition dus à la pandémie de coronavirus, les joueurs sont-ils assez affûtés pour faire face au calendrier surchargé qui les attend ? Un premier état de lieu de l’état physique des joueurs pourra se faire d’ici deux semaines, après quatre journées disputées.

En Allemagne, aucune augmentation notable du nombre de blessures n’a été remarquée depuis que le football a repris ses droits. Mais le rythme de la reprise est bien plus soutenu pour les clubs de Bundesliga qui, depuis la reprise, ont disputé cinq matches en quatre semaines. Du côté de la Premier League, où le calendrier de la reprise se rapproche plus de celui de la Liga, on se veut plutôt pessimiste. Le médecin de Newcastle, Paul Catterson, a récemment confié à la radio BBC5 qu’il s’attendait à "davantage de blessures". Wait and see.

Quand le risque de canicule peut chambouler le calendrier...

Le bonheur des vacanciers fera sans doute le malheur de la ligue. Les fortes chaleurs qui envahissent l’Espagne chaque été auront un impact sur la programmation des rencontres. Le derby sévillan est un parfait exemple : le match de la reprise a été programmé à 22 heures, heure locale, afin que le temps se rafraichisse et que les joueurs puissent jouer dans des conditions optimales.

Sur ce point, Javier Tebas a fait un point il y a quelques jours au micro de la chaine de télévision espagnole Vamos de Movistar+ : "Nous actualiserons le calendrier deux journées à la fois pour tenir compte des prévisions météorologiques, qui sont connues une quinzaine de jours à l'avance." Ainsi, le patron du foot espagnol affirme que le calendrier pourrait être bouleversé en cas de canicule. Et il pourrait ainsi déborder au-delà du 19 juillet, date fixée pour clôturer cette saison de Liga.

...alors que tout doit rentrer d'ici fin juillet

Et un décalage des rencontres ne serait pas une bonne nouvelle pour la ligue espagnole. Si elle s’est fixée le 19 juillet comme date idéale pour finir le championnat, c’est parce que la marge de manœuvre est faible. Au mois d’août, cinq clubs espagnols sont mobilisés pour disputer la fin des compétitions européennes dans lesquelles ils sont engagés : l’Atlético Madrid, le Real Madrid et le Barça en C1, le FC Séville et Getafe en C3. Il faudra donc clôturer le championnat d’ici la fin du mois de juillet.

Derrière, la ligue espagnole de football a un autre objectif : débuter la saison 2020-2021 de la Liga le 12 septembre prochain. Pour ce faire, il faudra donc bel et bien boucler la fin de la Liga dans les temps et trouver un créneau afin que les clubs, notamment ceux engagés en coupe d’Europe, puissent se reposer et se préparer à nouveau. Les semaines à venir s’annoncent chargées et mouvementées chez nos voisins espagnols.

