Un petit Barça s'est imposé sur sa pelouse face à une équipe courageuse de Villarreal. Pour la première titularisation du trio Messi-Griezmann-Suarez, les Blaugrana se sont offert de l'air sans réelle marge face à un club qui le devançait au classement au coup d'envoi (2-1). Un but de la tête d'Antoine Griezmann et une mine d'Arthur suffiront au bonheur d'Ernesto Valverde, qui s'évite les gros titres désagréables du lendemain. Le match a également été marqué par la nouvelle sortie sur blessure de Messi, à la pause.

Au moins, le FC Barcelone n'a pas coulé face au Sous-marin jaune. Battus par Grenade le week-end dernier, les Catalans n'avaient d'autre devoir que de se racheter devant leur public. Pour ce faire, Valverde avait décidé d'aligner d'entrée, et pour la première fois, son prometteur trio d'attaque composé d'Antoine Griezmann, Lionel Messi et Luis Suarez. Compte tenu du remplacement précoce de l'Argentin, touché, et de la forme discutable de l'Uruguayen, il sera difficile de juger l'entente, sinon la complémentarité, entre les trois hommes. Tout juste pourra-t-on mettre en exergue la générosité du Français, récompensé par l'ouverture du score sur un corner botté par Messi (1-0, 6e).

Un petit Barça

Cette réalisation, la troisième de Griezmann de la saison, a récompensé la belle entame du Barça. L'euphorie s'est prolongée quelques minutes plus tard, au moment où Arthur a pris sa chance de loin et inscrit un but splendide (2-0, 15e). 2 à 0 après un quart d'heure de jeu, on ne donnait pas cher de la peau de Villarreal, qui s'est réveillé quand son adversaire a commencé à trop vite gérer. Preuve que le Barça n'est pas encore tout à fait serein, même au Camp Nou. La réduction du score signée Santi Cazorla a même failli tout faire basculer (2-1, 44e). Le second acte fut plus équilibré, mais chiche en occasions franches. Ernesto Valverde en retiendra les entrées d'Ousmane Dembélé, très en jambes pour son retour à la compétition, et d'Ansu Fati, qui confirme son énorme potentiel minute après minute.

Grâce à ce succès aussi court que précieux, le FC Barcelone remonte provisoirement à la quatrième place. Pour le moment, le club réalise un sans-faute à domicile, à défaut de savoir exporter son talent à l'extérieur. Le nouveau pépin physique de Messi reste néanmoins inquiétant et tend à confirmer que rien ne sera simple pour les Blaugrana cette saison. Et certainement pas la réception de l'Inter Milan dans une semaine, pour le deuxième match de la Ligue des Champions.