A 38 ans, Joaquin prolonge son contrat au Betis Seville jusqu'en 2021

Le Betis Séville maintient sa confiance en son joueur le plus emblématique du XXIe siècle. Malgré ses 38 ans, Joaquin est assuré de jouer encore deux saisons supplémentaires chez l'actuel treizième de Liga. L'ailier andalou s'était fait notamment remarquer début décembre en inscrivant trois buts en dix-huit minutes face à l'Athletic Bilbao (3-2). Il s'agissait là de son tout premier triplé de sa longue carrière.

Entre le Betis Séville et Joaquin, c'est une histoire qui dure. L'Andalou a fait ses débuts avec les blanc et vert lors de la saison 2000-2001 avant de partir à Valence en 2006 puis à Malaga entre 2011 et 2013. Après deux saisons à la Fiorentina, l'international espagnol (51 sélections) porte fièrement le maillot du Betis depuis maintenant quatre ans.