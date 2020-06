Accueil du public en Liga : le gouvernement espagnol "n'écarte aucune hypotèse"

LIGA - Selon le directeur des urgences sanitaires au ministère espagnol de la Santé, l'accueil des supporters pour la fin de saison de Liga prévue entre le 11 juin et le 19 juillet pourrait être possible selon l'évolution de la pandémie de coronavirus en Espagne.

Et si la reprise en Liga se faisait avec quelques supporters ? Mardi, Fernando Simón, le directeur des urgences sanitaires au ministère espagnol de la Santé, a confié n'écarter "aucune hypothèse en fonction de l'évolution de la pandémie et du comportement des gens pendant la phase 3". Cette phase permet de diminuer les restrictions en matière d'ouverture des commerces, des hôtels, et d'accès aux enceintes sportives en respectant les principes de distanciation physique. Mais les compétitions sportives, pour le moment, ne peuvent être prévues qu'à huis-clos.

Fernando Simón a aussi évoqué la rencontre mardi entre le ministre de la Santé, Salvador Illa, les joueurs Gerard Piqué, Koke et Dani Carvajal, à laquelle assistait aussi la présidente du Conseil supérieur des Sports (CSD), Irene Lozano, pour préparer la reprise de la Liga le 11 juin. "Il est impossible actuellement de prendre une décision définitive (ndlr : sur la présence du public dans les stades)", a indiqué Fernando Simón. Il est également conscient du "poids du public sur l'évolution des matches", avec la volonté de ne pas fausser le championnat en ne faisant jouer que certains matches à huis-clos.

Lundi, le président de Las Palmas (D2 espagnole), Miguel Ángel Ramírez, a souhaité que son club joue en public son prochain match, le 13 juin contre Gérone. Il fonde son espoir sur ses discussions avec les autorités locales et le passage probable de tout l'archipel des Canaries en phase 3 la semaine prochaine.

