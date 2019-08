Diego Costa paiera 1,7 million d'euros au fisc espagnol

"Diego Costa a conclu un accord avec le fisc et reconnaît être l'auteur d'un délit fiscal pour les impôts liés à ses droits à l'image" en 2014, a indiqué ce mardi El Mundo, généralement bien informé concernant ces dossiers. En application de cet accord, qui doit encore être officialisé devant la justice le 4 octobre à Madrid, l'attaquant restituera 1,1 million d'euros non payés et sera en outre condamné à six mois de prison, une peine qu'il évitera en s'acquittant d'une amende de 600.000 euros, a précisé El Mundo.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de l'administration fiscale espagnole s'est refusé à tout commentaire. Le fisc fait systématiquement valoir qu'il ne peut évoquer les dossiers de contribuables en particulier. Selon El Mundo, le fisc estime que l'attaquant de 30 ans a dissimulé les revenus procédant d'un contrat de parrainage avec Adidas signé peu avant son arrivée à Chelsea en 2014.

Messi et Ronaldi aussi condamnés

Costa avait alors quitté l'Atlético pour gagner le club londonien, mais il est revenu au club madrilène en 2018. L'attaquant international, blessé samedi dernier lors du match amical gagné par l'Atlético contre la Juventus, ne pourra de toute façon pas jouer contre Getafe dimanche pour la première journée de championnat : il achève de purger une suspension de huit matches dont il a écopé pour avoir insulté et empoigné un arbitre en avril.

Ces dernières années, le fisc espagnol a ciblé de nombreux footballeurs vedettes, dont les superstars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tous deux condamnés pour fraude fiscale.