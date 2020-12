Des collectifs de soutien à la communauté ouïghoure lui ont demandé sur les réseaux sociaux de ne pas rester sans rien faire alors qu'il est le représentant en Europe du géant de la téléphonie et des équipements mobiles. Il a entendu le message. "J'en profite pour inviter Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l'homme et de la femme au sein de la société", conclut le Français.