Mains sur les hanches, Lionel Messi regarde les siens avec un air hagard. Une image qui n’a plus rien d’inédite cette saison. Car le Barça a encore chuté. Pire, la débâcle vécue à Levante ce samedi (3-1) a des faux airs d’Anfield. Le contexte est différent, les conséquences aussi, certes. Mais la physionomie du match et les maux barcelonais sont les mêmes. Pas d’engagement et, face à la marée, aucune tête qui ne dépasse pour prendre le leadership.

Antoine Griezmann n’était pas là l'année passée. Mais le problème est tellement visible qu’il n’a eu aucun mal à l’analyser après coup : "Aujourd’hui, on n’a pas été là, ils nous ont mis trois buts en à peine dix minutes, a-t-il lâché aux micros. Ça peut être un problème de football, d’attitude, d’un peu tout en fait. Ça peut se passer dans des matches de foot". Le problème, c’est que cela se passe un peu trop en ce moment pour les Blaugrana.

Ce mal-là, personne ne semble capable de le diagnostiquer. Alors le guérir… Au micro, Sergio Busquets a semblé bien désarmé au moment d’expliquer cette nouvelle déconvenue. "On a peu d’explications, a-t-il lâché fataliste. On a fait le plus dur c’est-à-dire mener au score mais en deuxième période ils ont eu un coup de chaud de six minutes et c’est devenu impossible".

Lionel Messi face à LevanteGetty Images

Valverde : "Je ne pense pas à la démission"

"Ce n’est pas notre meilleur match mais le résultat est excessif", a voulu nuancer le baromètre catalan, remplaçant au coup d’envoi. Alors, comme toujours, les regards se sont tous tournés vers Ernesto Valverde. Le plus embêtant, c’est que même lui n’avait aucune réponse convaincante à donner.

"Est-ce qu’on a manqué de réaction après le 3-1 ? Je ne sais pas ... Je suppose qu'ils ont eu plus de réussite. Jusque-là, nous avions contrôlé le jeu, mais pas assez, a-t-il lâché, presque fataliste. Nous devons analyser le match et nous demander pourquoi cela est arrivé". On a connu des tacticiens plus loquaces au moment d’évoquer les manques des siens.

Si la thèse du jour sans a été avancée par plusieurs acteurs catalans, force est de constater que le Barça en a déjà connu trois en Liga. Sans oublier certaines victoires uniquement obtenues par le talent de ses étoiles offensives. Alors, Valverde se sent-il menacé ? Il y a de quoi car les questions tournaient beaucoup autour de son cas personnel ce samedi à Levante.

Face à une interrogation offensive d’un journaliste catalan, le coach décrié du Barça s’est montré froid et concis : "Je ne pense pas à la démission et je ne crois pas que les joueurs m’aient lâché". Jusqu’à quand ?