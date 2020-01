Les socios du Barça attendent une révolution ? Ce n'est pas ce que leur promet Quique Setién. Le nouveau coach catalan, qui a innové avec un 3-5-2 dimanche lors de la victoire des siens face à Grenade (1-0), ne revendique pas une telle ambition. "Le Barça fait des choses bien depuis des années. Il n'y a pas tant de choses à changer. La rigueur, peut-être, la discipline mentale, pour garder cette concentration pendant 90 minutes et éviter de perdre des matches qui étaient déjà presque gagnés" a-t-il déclaré, en se gardant d'évoquer plus précisément le mandat de son tancé prédécesseur, Ernesto Valverde.

"J'ai vu beaucoup de choses du Barça que je veux ce soir (dimanche, ndlr), a-t-il poursuivi, alors que les Blaugrana ont péniblement eu raison du 10e de Liga, grâce à un but de Lionel Messi à la 76e minute. J'en avais déjà vu contre l'Atlético l'autre jour (en Supercoupe d'Espagne)." Et d'ajouter, concernant son absence d'impact pour son premier match à la tête du club catalan : "Ce qu'a fait le Barça, c'est ce qu'il fait déjà depuis de nombreux matches avant mon arrivée." Pas d'enthousiasme débordant, donc, mais tout de même de l'optimisme. Setién s'est ainsi dit "plutôt satisfait" de la performance globale des siens, et particulièrement de celle d'Antoine Griezmann, aligné en attaque aux côtés de Messi.

Quique Setién et Antoine Griezmann, lors d'un entraînement du Barça - 18/01/2020Getty Images

Une aptitude "incroyable"

Questionné sur les acclamations du Camp Nou, consécutives à des replis défensifs de Griezmann, l'ancien entraîneur du Betis en a profité pour louer cette facette du jeu de l'international français : "Je le félicite, c'est un très grand joueur, qui a une capacité de travail énorme, une aptitude à se mettre au service de l'équipe quand il n'a pas le ballon qui est incroyable." Une considération qui ne date pas d'hier, puisque Setién déclarait déjà en octobre 2018 : "Griezmann joue à un très haut niveau… il n'est peut-être pas à leur niveau (celui de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ndlr) mais juste en dessous."

"Il faisait déjà ça dans son ancien club (l'Atlético, ndlr), a d'ailleurs ajouté Setién, à l'issue d'un succès qui permet au FC Barcelone de garder la tête du championnat après 20 journées. Il y en a peu, des comme lui. Il est d'une aide précieuse". Griezmann séduit donc par son volume de jeu. Une bonne nouvelle paradoxale, étant donné que son utilisation dans un registre relativement défensif par Valverde, en tant qu'ailier gauche dans un 4-3-3, était au cœur des questions sur son intégration. Mais en l'absence de Luis Suarez – blessé au genou droit et éloigné des terrains quatre mois – c'est bien à un poste plus axial que Griezmann devrait être utilisé. De quoi gonfler des statistiques déjà honorables (7 buts et 4 passes décisives en 19 matches de Liga) et qui ne disent pas tout de son importance dans les résultats du Barça.