Il ne se passe pas une semaine sans que le cas Antoine Griezmann ne soit décortiqué de l’autre côté des Pyrénées. Il faut dire qu’il y a matière à débat. Pas encore totalement dans le moule barcelonais, le Français semble parfois en retrait dans le trio offensif qu’il forme avec Luis Suarez et Lionel Messi. Alors, inlassablement, "Grizou" doit rappeler qu’une intégration, surtout dans un tel club, ça prend du temps.

Dans un long entretien au site de l’UEFA, il n’a pas dévié de sa ligne de conduite. "Je n'ai pas quitté l'Atlético pour remporter la Ligue des champions ou pour remporter plus de trophées, a-t-il rappelé. Je suis venu ici pour apprendre un nouveau style de jeu, pour adopter une nouvelle philosophie et essayer de m'améliorer et d'apprendre des choses sur un plan personnel".

Lui qui aime "combiner avec ses coéquipiers" n’est pour l’instant pas encore totalement servi avec Messi and co. Logique, selon lui. "Je suis vraiment timide et j'ai du mal à aller vers les autres en raison de cela, a-t-il admis. Je ne suis pas le genre de gars qui va lancer la conversation, je suis trop timide. Luis et Leo se connaissent bien, nous avons déjà dîné ensemble et notre entente ne peut que progresser avec le temps".

Et ne comptez pas sur lui pour jouer la comédie. "Par exemple, si je ne suis pas bien, si je suis triste dans la vie privée, cela se reflète sur la pelouse", a-t-il expliqué. On est encore loin de tout ça.