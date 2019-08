C'est la marque des grands. Et si certains en doutent encore malgré ses prouesses répétées avec l'équipe de France et son rôle de leader pendant tant d'années au sein de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s'est chargé de remettre les points sur les i. Encore une fois. Ce dimanche contre le Betis Séville (5-2), il a sorti son plus beau costume pour sa première au Camp Nou avec le maillot du FC Barcelone sur le dos. Deux buts dont une frappe enroulée magnifique et une passe décisive. Mais aussi une célébration à la LeBron James. Grizou a le sens du show et du timing.

La soirée a tout simplement été idyllique pour sa grande première devant son nouveau public. Certaines voix, qui n'ont toujours pas digéré la mise en scène de son non-transfert de l'été 2018, se montrent encore défiantes en Catalogne sur son recrutement ? Elles sont restées silencieuses ce weekend devant le talent du Français. Mieux, il a conquis le cœur des supporters blaugrana, qui lui ont réservé des vivats. Car en l'absence de Lionel Messi, Luis Suarez mais aussi Ousmane Dembélé, le Maconnais, aligné en pointe, a pris les choses en mains.

Antoine GriezmannImago

Une première sans Messi et Suarez…

Décisif dans la zone de vérité, l'ancien de la Real Sociedad s'est également montré très actif dans le jeu. Grizou, qui a débarqué chez le champion d'Espagne contre 120 millions d'euros, a ainsi été le leader que l'on est en droit d'attendre vu son CV. Comme un symbole, c'est d'ailleurs la première fois que le club catalan s'impose en Liga sans Messi et Suarez depuis l'arrivée de l'Uruguayen. Quand on connait la Messi-dépendance du Barça, ça en dit long sur son impact. Et c'est de bon augure pour la suite de son aventure en Catalogne, où on rêve de pouvoir ménager la Pulga de temps en temps.

Premier joueur à inscrire un doublé pour ses débuts au Camp Nou depuis le début du siècle, Griezmann a rempli un vide. Et il a conquis tout le monde. "C'était un jour important pour lui, a apprécié son entraîneur Ernesto Valverde. Avec autant d'absences en attaque et s'agissant d'une recrue récente, tout le monde attendait beaucoup de lui. Il a répondu avec assurance, on l'a vu très impliqué dès le début du match. Il redescendait s'intercaler dans notre ligne de milieux de terrain et on sait qu'il a ensuite une grande capacité à se démarquer".

Le plus dur reste à faire

Comme toujours depuis son arrivée au Barça, Griezmann a lui joué la carte de la modestie à l’issue de la rencontre. Il n'avait de toute manière pas besoin d'en rajouter. Montré du doigt pour son manque d'impact contre l'Athelic Bilbao lors de la première journée, il avait déjà répondu en marquant les esprits sur le pré catalan. "Je travaille dur pour m'adapter au Barça avec l'aide de mon coach et de mes coéquipiers", a-t-il humblement glissé avant d'ajouter : "Après la défaite à San Mamès, il y avait beaucoup de critiques et j'ai essayé de corriger mes erreurs aujourd'hui". Il a ensuite une nouvelle fois fait preuve d'allégeance à Lionel Messi en évoquant son deuxième but. "Je vois Leo le faire à l'entraînement, j'essaie de le copier."

Griezmann se montre aussi efficace sur le terrain que fin politique devant les micros. En tout intelligence. Car le chemin est encore long. Et l’ancien Colchonero semble en avoir conscience. S’il a rappelé l’étendue de sa palette ce weekend, le plus dur reste en effet encore à faire : il va devoir reproduire ce genre de performance avec les autres leaders offensifs à ses côtés. Réussir surtout à adapter ses déplacements, ses décrochages pour rester efficace avec le quintuple Ballon d'Or argentin notamment. Pas une mince affaire, Philippe Coutinho pourraient en témoigner. Cependant, Grizou a le talent et affiche l’état d’esprit pour y parvenir. "Il y a encore des détails que je dois améliorer", a-t-il ainsi conclu. De quoi attendre la suite avec une certaine impatience.