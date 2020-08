Samuel Umtiti of FC Barcelona

LIGA – Le défenseur français du FC Barcelone Samuel Umtiti a été testé positif au Covid-19, comme annoncé par le club catalan vendredi. L'ancien Lyonnais ne présente pas de symptômes et va rester isolé chez lui.

La saison 2019-2020 aura définitivement ressemblé à un long chemin de croix pour Samuel Umtiti. Vendredi, le FC Barcelone a en effet annoncé que son défenseur central avait été testé positif au Covid-19 après des examens réalisés jeudi. Le champion du monde français est "asymptomatique, en bonne santé et isolé à son domicile", a rassuré le club catalan dans son communiqué.

La saison de l’ancien Lyonnais était d’ores et déjà terminée : il n’avait pas été retenu pour le "Final 8" de la Ligue des champions, qui se déroule à Lisbonne, et qui verra les siens affronter le Bayern Munich en quarts vendredi (21h00). Miné par les blessures et de nouveau touché au genou gauche début juillet, Umtiti n’aura disputé que 18 matches cette saison. Alors que des rumeurs l’annonce vers la sortie, cette potentielle fin d’aventure chez les Blaugrana tourne au fiasco…

