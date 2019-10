Le Real Madrid ne s'était jamais incliné en Liga cette saison. La Maison Blanche a finalement perdu son invincibilité à la 9e journée, samedi soir, sur la pelouse du promu Majorque (1-0). Avec une équipe remaniée, les Merengue ont encaissé un but dès la septième minute avant de courir derrière le score tout le match sans jamais trouver la faille. Les voilà désormais deuxièmes du championnat, dépossédés de la première place par leur rival, le FC Barcelone, large vainqueur (0-3) plus tôt ce samedi en déplacement à Eibar.

Les sorties de trêve internationales sont toujours compliquées à négocier pour les clubs rompus aux joutes européennes. Avant de se rendre mardi à Galatasaray pour un match importantissime en Ligue des champions après un début de campagne raté (défaite 3-0 contre le PSG et match nul 2-2 contre Bruges), le Real Madrid se rendait à Majorque. Et le promu a décidé de s'offrir le scalp des Madrilènes. Les ingrédients ? De l'engagement, de l'audace et donc, surtout, un but d'entrée signé Lago Junior (1-0, 7e). Sur l'action, l'attaquant majorquin fixait Alvaro Odriozola, qui a passé une soirée difficile aux Baléares.

Vinicius maladroit, Jovic transparent

Le latéral droit a ponctué une rencontre manquée dans les grandes largeurs en laissant ses coéquipiers à dix à la suite d'un second carton jaune synonyme d'expulsion à l'entame du dernier quart d'heure (74e). Entre-temps, les Merengue n'ont rien montré ou presque. La faute à un déchet technique rédhibitoire à l'approche de la surface adverse et incarné par Vinicius, maladroit au possible - comme souvent depuis le début de la saison - avec une ribambelle de mauvais choix. Seuls Marcelo (37e) et Benzema (53e) ont mis à contribution Manolo Reina, le gardien de Majorque. Pendant que Luka Jovic a traversé le match comme une ombre…

Zinedine Zidane pourra toujours avancer que son Real était diminué par les absences (Modric, Bale, Kroos, Vazquez blessés, Carvajal et Varane préservés, Hazard papa pour la quatrième fois). Et peut-être même avancer l'argument d'un arbitrage défaillant avec quelques accrochages limites dans la surface. Mais son équipe présentait quand même sur le terrain plusieurs joueurs dont le standing et le CV devraient permettre, en temps normal, de s'imposer sur le terrain d'un promu... Galatasaray n'aura pas manqué d'observer ces manques avant la rencontre de mardi, qui pourrait marquer un tournant européen pour le Real Madrid, dernier de sa poule.