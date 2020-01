"Il ne sera pas disponible pour le derby, et pour la Supercoupe, ce sera compliqué. Il reviendra après la Supercoupe". Voici comment le technicien catalan a annoncé ce vendredi le forfait de son portier avant le déplacement sur la pelouse de l'Espanyol (samedi à 21h). "Ter Stegen a des soucis à ce tendon depuis quelque temps. On redoutait le fait qu'il doive observer une période de convalescence à un moment donné, et ce moment, c'est maintenant", a renchéri le technicien des Blaugrana.

Lundi, le portier international allemand (27 ans, 24 sélections) avait déjà été annoncé "indisponible" par le club catalan en raison "d'un traitement pour soigner sa blessure au genou droit (tendinopathie) survenue au dernier match", contre le Deportivo Alaves. Interrogé sur l'éventualité d'un recours à une intervention chirurgicale, l'entraîneur blaugrana a botté en touche : "Je ne sais pas, je ne se suis pas docteur, on n'en a pas encore discuté. Nous espérons qu'il ira mieux bientôt, nous n'avons pas encore songé à aller jusque-là", a-t-il déclaré.

Première cette saison en Liga pour Neto

En l'absence de ter Stegen, c'est donc Neto, 30 ans, recruté à Valence l'été dernier, qui devrait officier dans les cages du Barça pour le derby contre l'Espanyol Barcelone et la Supercoupe en Arabie saoudite. Le Brésilien n'a disputé qu'un match cette saison : c'était le 10 décembre lors de la dernière rencontre de C1 sur la pelouse de l'Inter Milan (2-1).