Grâce notamment à João Félix, l’Atlético écrase Osasuna et se replace provisoirement pour la C1

LIGA - L’Atlético Madrid s’est imposé mercredi sur la pelouse d’Osasuna (0-5) lors de la 29e journée de Liga. Grâce notamment à un doublé de João Félix, les Colchoneros grimpent provisoirement à la 4e place du championnat, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Dans sa course aux places européennes, l’Atlético a besoin de points. Mercredi, le contrat a été rempli par les hommes de Diego Simeone. Impériaux sur la pelouse d’Osasuna, les Colchoneros se sont largement imposés grâce à des buts de João Félix (27e, 56e), Marcos Llorente (79e), Alvaro Morata (82e) et Yannick Ferreira Carrasco (88e). C’est la première fois de la saison que l’Atlético marque cinq buts dans un même match de championnat.

João Félix et les remplaçants font le show

La première mi-temps a été plutôt maitrisée par Oblak et sa troupe. João Félix a su faire preuve de réalisme en profitant d’un ballon mal dégagé pour ouvrir le score d’une belle frappe en lucarne à la 27e minute. Au retour des vestiaires, les hommes de Diego Simeone ne lèvent pas le pied et se projettent vers l’avant. À la 56e minute, Diego Costa se présente seul face au portier d’Osasuna mais il préfère offrir le but à João Félix. Le Portugais pousse le ballon dans le but vide et l’Atlético fait le break.

Ensuite, ce sont les remplaçants qui ont fait le show. Llorente, Morata et Carrasco, tous entrés en jeu au cours de la seconde période, y sont allés de leur petit but pour porter le score à cinq buts à zéro. Cette victoire va faire du bien au moral des Colchoneros, qui grimpent ainsi à la 4e place du classement. De son côté, Osasuna stagne à la 11e place.

