Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin les vedettes du Clasico. Un coup d'œil aux statistiques de la Liga suffit. Le classement des buteurs ? Lionel Messi et Karim Benzema se partagent la première place avec 12 buts chacun. Celui des passeurs ? Six passes décisives pour Messi, leader du classement avec Rodrigo, l'attaquant de Valence. Benzema suit avec une petite unité de retard. L'Argentin est directement impliqué sur 18 buts du Barça en championnat. Le Français sur 17 du Real Madrid. Ils se détachent clairement comme les individualités dominantes de la Liga cette saison.

La question n'est pas de comparer Benzema à Messi. La saison de l'Argentin est dans la lignée d'une carrière qui le place au-dessus du lot. Si Benzema affiche des statistiques comparables à celles de la Pulga, c'est aussi parce que le Barcelonais a été blessé en début de saison. Cela n'enlève rien au mérite du Français d'avoir su émerger comme le leader du Real Madrid. Avec des trajectoires et dans des styles différents, les deux hommes forts du championnat espagnol sont prêts à en découdre dans un Clasico dont ils seront, d'une manière ou d'une autre, les acteurs majeurs.

Messi, une vie au sommet

Il n'y a rien de neuf avec Messi. Depuis une décennie, il n'est pas seulement l'homme fort du FC Barcelone. L'Argentin est aussi au sommet, avec Cristiano Ronaldo, de la hiérarchie des joueurs au niveau mondial. Une longévité matérialisée par ce sixième Ballon d'Or historique que la Pulga a reçu au début du mois de décembre. Il y a souvent une tendance à banaliser l'exceptionnel avec Messi. C'est toujours le risque quand un joueur dure aussi longtemps avec un tel niveau de performance. Mais, à 32 ans, le numéro 10 barcelonais est bel et bien au sommet de son art.

Son impact sur les résultats

Avec Messi, c'est bien plus simple de compter les matches où il n'a pas décisif. Il n'y en a eu que trois : son match de reprise face à Dortmund (0-0), après une blessure qui l'a éloigné des terrains durant le début de saison, la défaite quatre jours plus tard à Grenade (2-0) où il n'était pas titulaire, et le nul face au Slavia Prague en Ligue des champions (0-0). Sur les 13 autres matches qu'il a disputés en 2019-20, Messi a toujours été décisif au moins une fois. Avec un bilan de 11 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et une implication directe sur 23 des 36 buts inscrits par le Barça sur ces rencontres. C'est monumental.

Son impact sur le jeu

La version tiki-taka du Barça a vécu. Le jeu de l'équipe catalane reste basé sur la possession, mais Barcelone ne fait plus la différence sur la vitesse et la précision de ses enchaînements de passes dans le jeu offensif. Il s'en remet au talent de Messi. À l'origine et à la conclusion de la grande majorité des mouvements catalans, l'Argentin aimante tous les ballons dans le collectif barcelonais. Sa créativité est essentielle. Sans lui, il n'y a plus d'étincelle dans une équipe qui ne manque pourtant pas de techniciens de très haut niveau. C'est criant depuis longtemps. Et c'est encore le cas cette saison.

Vidéo - Real - Clasico : Zidane: "Nous pouvons arrêter Messi" 00:46

Benzema, un digne héritier

La Clasico ne se résumera jamais à un match entre deux individualités. Mais cette impression était beaucoup moins nette sur la dernière décennie tant cette affiche légendaire a été vampirisée par le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le départ de CR7 à la Juventus Turin a mis un terme à cette opposition de stars et privé le Real de son leader offensif. Karim Benzema a admirablement repris ce flambeau si difficile à porter dans un club aussi exigeant que la Maison Blanche. Déjà très net la saison passée, l'impact de l'attaquant français est encore plus important sur l'exercice actuel.

Son impact sur les résultats

Son but dans le temps additionnel à Valence (1-1) dimanche pour offrir le nul au Real résume assez bien la saison de Benzema. Il est l'homme décisif, celui qui fait la différence et rapporte des points. C'était déjà le cas contre le Celta Vigo (1-3), Valladolid (1-1), Levante (3-2), Séville (0-1), la Real Sociedad (3-1), l'Espanyol Barcelone (2-0) ou encore le PSG (2-2) en Ligue des champions. Sur ses 16 matches disputés en Liga, il n'y en a que quatre durant lesquels l'ancien Lyonnais n'a pas inscrit un but ou délivré une passe décisive. Les chiffres traduisent sa régularité et son niveau de performance.

Son impact dans le jeu

Avec Benzema, comme avec Messi d'ailleurs, il y a aussi ce que les statistiques ne montrent pas. Dans le cas du Français, c'est son intelligence dans les déplacements. Sa faculté à libérer des espaces pour ses coéquipiers, sa capacité à accélérer le jeu sur la seule qualité de ses prises de balles ou son volume de courses qui lui permet de balayer tout le front de l'attaque, en largeur ou en profondeur. S'il est si souvent recherché, c'est d'abord parce qu'il sait se rendre disponible à tous moments. Son registre dépasse largement le cadre de celui du buteur. Il est aussi devenu le leader technique du Real.