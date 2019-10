Clásico reporté au 18 décembre : la Liga contre-attaque et fait appel

"La Liga ne partage pas la décision du Comité de compétition (de la RFEF) de fixer au 18 décembre la date du Clásico et va faire appel", a déclaré la Liga ce jeudi à propos du report de Barça - Real Madrid le 18 décembre. La Ligue espagnole prétend que selon le règlement de la Fédération, une rencontre reportée doit l'être à la date la plus proche possible, qui est selon elle le 4 décembre.

La Liga ajoute qu'elle est responsable de la fixation des dates des matches en raison de considérations de diffusion et que le 18 décembre entre en concurrence avec la Copa del Rey. Son appel sera déposé devant la justice civile et le Conseil supérieur des sports (CSD) en Espagne.

"Raisons exceptionnelles"

La RFEF a annoncé mercredi avoir fixé au 18 décembre la nouvelle date du "Clásico", match de club le plus regardé au monde, initialement prévu le 25 octobre au Camp Nou à Barcelone mais reporté en raison des violentes manifestations en Catalogne.

La décision a été prise "après avoir analysé ces derniers jours les propositions des deux clubs", qui ont tous deux proposé cette date, a expliqué la fédération dans un communiqué.

La RFEF avait décidé la semaine dernière d'ajourner le "Clásico", alléguant des "raisons exceptionnelles". Une grande manifestation est prévue ce jour-là dans la capitale catalane par des organisations pro-indépendantistes qui protestent contre la lourde condamnation de dirigeants séparatistes.