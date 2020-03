"Dans le cadre des examens réalisés chez les membres du Deportivo Alavés en conséquence de la situation d'urgence sanitaire actuelle, deux tests se sont révélés positifs au coronavirus", a déclaré le club basque de Vitoria-Gasteiz ce samedi dans un communiqué. Avant de préciser : "Les deux cas correspondent à des membres de la structure technico-sportive et sont asymptomatiques et en parfaite santé".

Les entraînements suspendus

"D'autres examens seront réalisés lundi sur le reste des membres de l'équipe, et logiquement, les entraînements sont suspendus jusqu'à la révélation des résultats", ajoute le communiqué. Tout le football espagnol, amateur comme professionnel, est à l'arrêt depuis ce week-end : les championnats amateurs ont été suspendus mercredi pour deux semaines et les compétitions professionnelles ont été gelées jeudi pour "au moins" deux journées, jusqu'à fin mars.

Les équipes professionnelles de football et de basketball du Real Madrid ont déjà été placées en quarantaine jeudi après la découverte d'un joueur atteint de cette maladie dans l'équipe de basket, et le FC Barcelone a déclaré vendredi "suspendre toute activité jusqu'à nouvel ordre", en prévention.

Avec 5.753 cas et 136 morts selon le dernier bilan communiqué samedi par les autorités, l'Espagne est l'un des pays les plus touchés du monde par l'épidémie, et le plus touché en Europe derrière l'Italie.

