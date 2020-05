LIGA - Dans une prise de parole qui a beaucoup fait parler en Espagne et en Argentine, Javier Saviola a mis en garde Lautaro Martinez concernant son éventuel transfert au Barça. Selon l’Argentin, ancien coéquipier de Lionel Messi, partager le terrain avec la Pulga est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Raynald Denoueix et Omar da Fonseca se penchent sur l’affaire.

"Dybala a dit un jour que c’était difficile de jouer avec Messi et je l’ai soutenu car personne n’a vraiment compris ce qu’il voulait dire ce jour-là". En une phrase, Javier Saviola s’est rappelé au bon souvenir de la presse du monde entier. L’ancien attaquant de poche du Barça, qui a vécu de l’intérieur l’arrivée tonitruante de la Pulga au Barça mais également en équipe nationale, a ajouté son nom à la très courte liste des joueurs ayant admis l’impossible : jouer avec Messi n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît.

A cette question, Omar Da Fonseca, consultant beIN SPORTS qui le suit fougueusement chaque week-end, a bondi : "Messi a bonifié le football, explique l’Argentin. Il a révélé des secrets du foot, nous a rappelé l'époque de la cour de récré, où l'on jouait en tapant dans des boulettes de papier, des boites de conserve, des tortues, j'en sais rien (sic)".

Dans des termes plus mesurés, Raynald Denoueix aussi a défendu le sextuple Ballon d’Or : "On ne peut pas dire que ça soit difficile franchement, explique l’ancien coach nantais, assidu du club barcelonais. Si il y en a un qui comprend les choses, c’est bien lui !" Alors, fin du débat ? Pas si vite. Car, en exhumant les déclarations d’anciens coéquipiers, une vérité plus contrastée s’établit.

Tactiquement, l’omnipotent Messi

C’est la première donnée à mettre en avant tant le génie argentin, par son talent naturel, est devenu l’alpha et l’oméga tactique de ses équipes. Le patron, c’est lui et tout passe par lui. C’est ce que tentait d’expliquer Paulo Dybala lors de sa sortie polémique de 2017 après quelques matches décevants en sélection : "Je ne veux pas qu’on interprète mal mes propos mais c’est difficile pour moi de jouer avec Messi, avait lâché la Joya. On joue au même poste, j’ai essayé de lui laisser ses propres zones mais ce n’est pas évident. Ca sera à moi de m’adapter à lui". Des propos que l’on pourrait prêter à Antoine Griezmann dont l’intégration mitigée au collectif barcelonais résulte de questionnements tactiques similaires.

Sur ce point-là, Omar da Fonseca l’admet : personne ne peut prétendre au même rôle que Messi : " Quand on dit ‘jouer avec Messi’, ça revient à dire ‘faire fructifier le jeu de Messi’, tout en s'adaptant ou en essayant de ne pas se dénaturer soi-même, explique-t-il. C'est ça, le problème. Ça l'était pour Ibra, aussi pour Alcacer. Déjà, il faut être capable de s'adapter au jeu du Barça, lui-même conditionné par Messi : jouer sur des attaques placées, en amenant l'équipe dans les trente mètres adverses par le jeu de passes. C'est là où, parfois, il faut se dénaturer. Car il faut laisser de l'espace à Messi. Ça, c'est aussi le cas en équipe nationale. Higuain, Tévez, Benedetto, Icardi... il y a eu beaucoup de grands avant centres qui n'ont jamais pu y arriver".

En somme, jouer avec Messi revient à jouer pour Messi. Bien sûr, tous les attaquants avec qui il a partagé la gonfle ont reçu une flopée de caviars potentiellement décisifs. Mais ceux-ci n’ont pu y arriver que parce la Pulga a été mise dans les conditions tactiques adéquates, c’est-à-dire avec une liberté d’actions et de choix totale. "Moi, je pense qu'il n'existe pas un seul entraîneur qui puisse changer cela, admet Da Fonseca. Parce qu'il reste un joueur qui a des inspirations particulières, des intuitions, des improvisations qui permettent de défier l'inconnu. S'il a de l'influence, je crois que personne ne peut s'y opposer".

Mentalement, rester systématiquement aux aguets

De cette dépendance tactique découle une relation mentale : être au service de Messi revient aussi à ne pas gâcher ses potentielles offrandes. Mettez-vous dans la peau du buteur. Vous savez que vous pouvez hériter d’un cadeau tombé du ciel à tout moment. Mais il faut pouvoir lire le jeu. Et ça, c’est un problème qui ne date pas de Messi. "Certains au Barça, actuellement, ont quelques soucis de compréhension du jeu, nous renseigne Denoueix. J’ai vu le même type de problèmes avec Zidane à l’époque. Certains n’avaient pas la même lecture du jeu, c’était difficile pour Zidane de trouver ceux qui ne comprenaient pas".

C’est aussi en ce sens qu’il faut lire les déclarations de Saviola. "Leo a un rythme tellement élevé qu’il faut une concentration extrême, suivre de très près le jeu et aller au rythme qu’il impose à l’équipe, a détaillé le Conejo. On peut penser que c’est facile mais il va à un rythme spectaculaire". Une sensation qu’avait également parfaitement résumé Gonzalo Higuain qui n’a jamais eu à se plaindre des offrandes de son capitaine avec l’Albiceleste.

"A chaque fois que Messi reçoit le ballon, vous devez déjà être sur vos orteils parce que vous savez qu’à n’importe quel moment il peut vous donner un super ballon et vous défaire du marquage, avait expliqué Pipita en 2012. Il fait des choses que le buteur peut anticiper mais pas le défenseur". Encore faut-il savoir anticiper.

Messi et Di Maria félicitent Higuain lors d'Argentine - Belgique Crédits AFP

Un sentiment partagé par Roberto Ayala, membre du staff de l’équipe nationale qui a vu certains attaquants se perdre aux côtés de la Pulga : "Le truc, c’est qu’il voit tout avant tout le monde, il voit des choses que personne ne voit, a-t-il expliqué à la télé argentine. Sur certains gestes, tu te dis ‘comment il a fait ? Où est-ce qu’il l’a mise ? Où a-t-il vu ça ?’ Et, même de l’extérieur, tu ne comprends pas". Alors, dans le feu de l’action…

Moralement, rester dans le coup

Le souci de partager le quotidien d’un génie est de vouloir se comparer à lui. Forcément, le fossé est tellement important que certains peuvent vite se décourager. "En général, c’est facile de jouer avec Messi, expliquait avec le sourire Carlos Tevez. Mais parfois, ça peut être très compliqué car on joue tous au foot mais lui fait un autre sport". La phrase peut faire sourire mais cache une vérité qui peut parfois s’installer dans certaines têtes.

"C’est peut-être une question d’égo et de pression, reconnaît Denoueix. Jouer à côté de Messi peut faire aboutir à des pensées du style ‘il faut à tout prix que j’y arrive’. Messi n’a pas connu ça puisqu’il a grimpé les échelons au Barça, il n’est pas arrivé avec l’étiquette de ‘joueur confirmé’ qui doit forcément briller".

De la pression, une concentration ultime et une dépendance à ses gestes : finalement, Messi ne fait que reproduire le schéma des plus grands leaders techniques de l’histoire. Puisqu’ils attirent le jeu, ils convient de s’y adapter plutôt que d’y résister. Car s’il semble parfois ardu de trouver sa place au côté de la légende argentine, il n’en reste pas moins une vérité établie : mieux vaut être son partenaire que son adversaire.

Avec Julien PEREIRA

