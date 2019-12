De titulaire à remplaçant : Lemar, champion du monde rétrogradé à l'Atlético

Le 2 novembre dernier, Diego Simeone n'avait pas hésité. Mené par le FC Séville, l'entraîneur de l'Atlético Madrid décidait alors de sortir Thomas Lemar à la pause. En deuxième mi-temps, les Colchoneros égalisaient (1-1) après avoir montré un bien meilleur visage. Pas de quoi servir la cause de l'international français qui, depuis, n'a plus été titulaire.

Après une première saison d'adaptation, l'ex-joueur de l'AS Monaco était attendu au tournant pour sa deuxième. Pour l'instant, c'est raté. En 18 matches toutes compétitions confondues, il n'a inscrit aucun but. Même chose du côté du rayon des passes décisives. Titulaire en début de saison, Lemar semble avoir perdu du crédit auprès de son coach. Comme l'évoque le quotidien madrilène AS ce vendredi, le champion du monde ne fait plus parties des premiers choix sur le banc. Et les portes se referment doucement sur lui.

Un départ cet hiver ?

Contre la Juventus (1-1), le 26 novembre dernier, Simeone lui avait préféré João Félix et Angel Correa. Lemar était alors entré en dernier. Contre le Barça, il avait dû attendre la 73e minute pour entrer en jeu à la place de l'Argentin, qui semble bien l'avoir dépassé dans la hiérarchie. Plus les semaines passent, et plus la situation empire pour l'international français.

Thomas Lemar lors d'Eibar-Atlético / LigaGetty Images

Forcément, les dirigeants de l'Atlético, eux, commencent à se poser des questions sur l'avenir du joueur, recruté pour plus de 70 millions d'euros en juin 2018. Récemment, la Cadena Ser parlait d'une possible séparation cet hiver. Le tout pour mieux récupérer Rodrigo, l'attaquant de Valence, qui fut très proche de signer l'été dernier. Face à cette possibilité, Lemar va devoir réfléchir. L'Euro 2020, c'est (presque) demain.