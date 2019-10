La relation tumultueuse qu’entretiennent Gareth Bale et Zinédine Zidane toucherait-elle à sa fin ? Marca assure mardi que l’ailier gallois est décidé à quitter le Real Madrid en janvier. La destination évoquée ? La même qu’en juillet, la seule offrant la possibilité au joueur de 30 ans d'augmenter son salaire : la Chine et le club de Shanghai Shenhua. Payé 17 millions d’euros net par saison à Madrid, un salaire supérieur de 8 millions d’euros attend Bale dans la mégalopole asiatique.

Sa non convocation pour le match de Ligue des champions contre Bruges (2-2), le 1er octobre dernier, aurait convaincu le Britannique de mettre un terme à son aventure espagnole, initiée à l’été 2013. En six ans, Bale a brillé, autant par ses coups d’éclat que par sa fragilité. Les chiffres sont édifiants : pas moins de 26 blessures et 86 matches manqués.

En juillet, Zidane avait été cash à l’heure d’évoquer le départ pressenti de son joueur pour l’empire du Milieu : "C’est mieux pour tout le monde". "Zidane devrait avoir honte, il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant fait pour le Real", avait déploré l’agent de la fusée passée par Tottenham, Jonathan Barnett.

Si la relation s’est normalisée entre le joueur et son entraîneur en ce début de saison, Bale a revu sa position ces dernières semaines : il estime que le club aux treize Ligue des champions "ne le valorise pas et ne lui offre pas la protection qu’il mérite", selon la publication espagnole. Il souhaite donc partir et le Real n’y est pas opposé. Du point de vue merengue, le transfert à quelque 100 millions d’euros du Gallois a été amorti et son départ permettrait d’alléger la masse salariale comme de faire de la place pour un milieu de terrain, le principal objectif madrilène lors du prochain mercato d’hiver.