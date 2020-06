En Liga, "l'équité" prévaudra pour le retour du public dans les stades

LIGA - "Garantir l'équité" sera la priorité du gouvernement pour un retour limité du public dans les stades du Championnat d'Espagne, qui reprend jeudi à huis clos, a annoncé le ministre de la Santé Salvador Illa mardi en conférence de presse.

"Amon avis, il faut garantir l'équité dans la compétition. Il n'est pas possible que l'on joue d'une manière dans un stade, et d'une autre manière dans un autre", a annoncé le ministre espagnol de la Santé Salvador Illa ce mardi à propos d'un retour limité du public dans les stades du Championnat d'Espagne. Le ministre de la Santé maintient ainsi la position défendue par l'exécutif espagnol, qui a déclaré qu'un éventuel retour limité du public dans les stades ne se ferait pas avant que toutes les régions d'Espagne ne soient au même niveau de déconfinement après la pandémie de Covid-19.

Une partie du pays, dont les régions de Madrid et de Barcelone, est actuellement en phase 2 du "plan de désescalade" établi par le gouvernement, avec des mesures plus restrictives, tandis qu'une autre frange se situe en phase 3, plus souple. "Les conditions de jeu doivent être les mêmes dans tous les stades", a insisté Salvador Illa, deux jours à peine avant la reprise du championnat d'Espagne à huis clos, avec le derby andalou entre le Séville FC et le Betis Séville jeudi.

"Au moment venu, il faudra qu'il y ait du public dans les endroits où ce sera possible"

Le ministre a toutefois ouvert la porte à un retour éventuel du public plus tard cette année, en fonction de l'évolution de la pandémie et de la fin de l'état d'alerte dans le pays, prévu pour le 21 juin prochain. "Ce sera le Conseil supérieur des Sports (CSD, équivalent du ministère des Sports), après avoir discuté avec les organisateurs (LaLiga), avec le ministère de la Santé et avec les régions, qui devra prendre une décision à ce sujet, et elle pourrait varier en fonction de l'évolution de l'épidémie", a détaillé le ministre, mardi.

Jusqu'à présent, la présidente du CSD, Irene Lozano, a maintenu que la Liga reprendra sa saison dans des stades fermés au public. Cette polémique a surgi la semaine dernière en Espagne, quand le club de Las Palmas (deuxième division espagnole) et le Celta Vigo (Liga) ont suggéré l'idée de jouer devant un public réduit dans leurs stades respectifs. "Au moment venu, il faudra qu'il y ait du public dans les endroits où ce sera possible", a abondé le président de LaLiga, Javier Tebas.

