Neymar souhaitait quitter le PSG cet été. Ce n’était, déjà, même plus un secret de polichinelle mais Eric Abidal en rajoute une couche ce dimanche, dans les colonnes de Sport, quotidien sportif catalan. "Neymar voulait venir", déclare le directeur sportif du FC Barcelone, où la star brésilienne a déjà évolué durant quatre saisons (2013-2017).

Et selon Abidal, l’intérêt était mutuel. "Nous avons essayé (de faire revenir Neymar, ndlr)" concède ainsi l’international français. Avant d’ajouter : "Nous n’avons pas abandonné ce dossier." De quoi faire grincer des dents du côté du PSG, où le retour de Neymar à l’entraînement après une blessure aux ischios-jambiers est prévu pour la semaine prochaine.

"Griezmann sait qu’il n’est pas à son niveau"

Eric Abidal évoque également le début de saison mitigé de son club, certes leader de la Liga après 12 journées, mais déjà battu trois fois en championnat : "Nous ne sommes pas satisfaits de cette entame, parce que nous sommes le Barça et ici il faut tout gagner." Pas de quoi cependant fragiliser l’entraîneur Ernesto Valverde qui "dira si c’est ou non sa dernière saison au Barça", toujours d’après Abidal.

Au centre des discussions quant à ce départ cahin-caha : Antoine Griezmann. Recrue phare de l’intersaison du club catalan, "Grizou" a marqué 4 buts en 11 rencontres de Liga. Un bilan correct qui ne prend pas le dessus sur l’impression qu’il ne parvient pas à s’intégrer au collectif barcelonais. Le premier bilan que tire son compatriote Eric Abidal est ainsi mitigé : "Griezmann sait qu’il n’est pas à son niveau. Je parle beaucoup avec lui… il faut être patient."

Discussions en cours pour le renouvellement de Messi

Abidal se montre plus ferme concernant Ivan Rakitic, qui joue peu depuis le début de l’exercice 2019-2020 et ne cache pas son mécontentement à ce : "(Il) sait que c’est une décision sportive (de lui accorder peu de temps de jeu, ndlr) et doit le comprendre." L’international croate de 31 ans n’a été titularisé qu’une fois en championnat cette saison, en sept rencontres disputées. Il est sous contrat jusqu’en 2021.

Un autre joueur sous contrat jusqu’en 2021 est quant à lui très loin d’être mis au placard. Lionel Messi pourrait prolonger son bail avec le club catalan, dont il fait les beaux jours depuis quinze ans. Eric Abidal révèle ainsi que "(son) président (Josep Maria Bartomeu) discute d’une prolongation avec les agents de Messi." Cela fait deux gros dossiers à gérer, avec celui de l'éventuel retour de Neymar. Deux dossiers qui ne sont peut-être pas indépendants.