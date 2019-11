Luis Suarez a balayé d'un revers de la main les rumeurs d'une mauvaise entente entre Antoine Griezmann et ses nouveaux coéquipiers barcelonais, notamment Lionel Messi. "Il est très bien intégré. Il s'entend très bien avec tout le monde. C'est exactement ce qu'on espérait ", a assuré l'attaquant uruguayen Luis Suarez, qui a aussi relevé les difficultés du Français à s'adapter au jeu du Barça, dans un entretien accordé au quotidien catalan Sport vendredi.

"Parfois Antoine boit le maté avec nous"

L'accueil réservé à l'international français aurait même été "exceptionnel", selon l'Uruguayen. "Parfois, certaines choses sont mal interprétées. Que ce soit Leo (Messi), Geri (Gerard Piqué) ou moi, on lui a tous souhaité la bienvenue un an avant. J'ai aussi dit que c'était un grand joueur, l'un des meilleurs au monde", a ajouté l'Uruguayen avant de détailler ses propos. "On le traite comme tout le monde. Il y a des joueurs qui ont plus d'affinités avec certains coéquipiers qu'avec d'autres. Lui, il s'entend très bien avec les Français (Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé). Parfois, il boit le maté avec nous, mais ça ne veut pas dire qu'il s'entend mieux ou moins bien avec tel joueur ou tel autre", a précisé Suarez dans Sport. Interrogé sur la relation Antoine Griezmann-Lionel Messi, Luis Suarez a indiqué que le Français "parlait autant avec lui qu'avec les autres joueurs".

L'ancien attaquant de Liverpool est également revenu sur le dernier mercato et le feuilleton Neymar. Notamment cette information de Gerard Piqué, selon laquelle les joueurs du Barça étaient prêts à "modifier les moyens de percevoir leurs salaires pour faciliter son retour". "Par rapport à ce que dit Geri, il faut parfois prendre des pincettes", a confié Suarez avant de conclure. "Il a du bagout et beaucoup d'expérience pour faire ce type de déclarations. Dans ce cas précis, il est bien conscient que nous, les joueurs, sommes totalement extérieurs à cette affaire. Nous sommes disposés à lui souhaiter la bienvenue, à lui (Neymar) comme à tout autre joueur qui souhaite venir (à Barcelone), mais nous restons en-dehors des affaires", a-t-il affirmé.