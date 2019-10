L'Atlético de Madrid a concédé un triste 0-0 sur la pelouse de Valladolid dimanche, permettant au Real Madrid de creuser l'écart en tête de la Liga. Les Colchoneros peuvent d'ailleurs remercier Sandro Ramirez, qui n'a pas cadré le penalty concédé par Thomas Partey en première période (36e). L'équipe de Diego Simeone n'a poussé qu'en fin de rencontre, insuffisant pour remporter ce match ultra-rugueux, avec 11 cartons jaunes distribués.

Ce résultat ne représente ni plus ni moins qu'une mauvaise opération pour l'Atlético, désormais distancé de trois points par le leader Real Madrid et qui peut perdre la deuxième place à l'issue de cette 8e journée, au profit de la Real Sociedad si les Basques battent Getafe, ou du vainqueur du duel entre Barcelone et Séville.