LIGA - Trois mois après son interruption à cause de la pandémie de coronavirus, la saison 2019-2020 de Liga devrait, selon les informations d'El Mundo Deportivo et de Sport, reprendre ses droits le jeudi 11 juin à 22h avec le derby andalou entre le FC Séville et le Betis.

Il ne manque plus que l'ultime feu vert du Ministère de la Santé espagnol. Mais selon les informations d'El Mundo Deportivo et Sport, la Liga devrait reprendre ses droits à huis clos le mercredi 11 juin à 22h à l'occasion du derby andalou FC Séville-Betis. Selon les deux médias espagnols, la Liga aurait organisé une réunion ce jeudi avec les vingt clubs concernés pour leur annoncer officieusement la reprise du championnat, pour l'instant suspendu à la 27e journée à cause de la pandémie de coronavirus.

Le même jour, le match de deuxième division entre le Rayo Vallecano et Albacete, suspendu en décembre dernier et reporté à une date ultérieure à cause de chants et d'insultes du public madrilène envers l'attaquant ukrainien d'Albacete, Roman Zozulya, pourrait également se tenir. Ensuite, un véritable marathon attendrait les joueurs de Liga : jusqu'au 12 juillet, il n'y aurait pas un jour sans qu'une rencontre du championnat espagnol ne soit organisée, généralement en soirée (ndlr : la Liga prévoit notamment des matches à partir de 19h30 en semaine) du fait de la saison estivale.

L'objectif : finir la saison le 19 juillet

En effet, il reste encore onze journées de championnat à disputer en Espagne et le voeu du président de la Ligue, Javier Tebas, est de ne pas trop décaler la saison suivante dans le temps. Par ailleurs, les deux médias espagnols annoncent que les deux dernières journées de la Liga, saison 2019-2020, se joueraient les mercredi 15 et dimanche 19 juillet. Si les conditions sanitaires permettent d'aller au bout, on connaitra donc le futur champion d'Espagne, entre le FC Barcelone (1er, 58 points) et le Real Madrid (2e, 56 points), qui se livraient jusqu'ici un mano a mano passionnant.

