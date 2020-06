LIGA - Respectivement blessés au mollet droit et aux côtes, Frenkie De Jong et Sergi Roberto manqueront le match FC Séville-FC Barcelone programmé vendredi soir.

Le milieu de terrain Frenkie De Jong souffre d'une "surcharge au mollet droit" et le latéral droit Sergi Roberto est victime d'une "fissure aux côtes", a annoncé le FC Barcelone ce jeudi via communiqué. Les deux joueurs ne feront donc pas le voyage à Séville pour le prochain match du Barça dans le cadre de la 30e journée de Liga vendredi et resteront à Barcelone en compagnie du défenseur français Samuel Umtiti, suspendu.

Liga "Il nous apporte beaucoup" : Setién soutient toujours Griezmann IL Y A UNE HEURE

Le club n'a pas précisé de durée d'indisponibilité pour les deux joueurs, se bornant à indiquer que "l'évolution de leur blessures marquera leur durée d'absence", mais selon les médias espagnols, les joueurs devraient être remis rapidement, les blessures étant plutot bénignes.

Liga Le défenseur qui a une âme d'attaquant : comment Ramos est devenu un "serial-buteur" IL Y A 15 HEURES