LIGA - La presse catalane s’est fait l’écho d’une possibilité inattendue il y a encore quelques mois : le FC Barcelone songerait à Laurent Blanc pour son banc la saison prochaine. Surprenant à première vue mais dans le marasme barcelonais actuel, le Français a l’avantage d’avoir de nombreux points forts à sa candidature.

Ça doit donc être ça l’effet Jorge Mendes. L’agent le plus influent de la planète football a accueilli dans sa longue liste de clients Laurent Blanc en mai dernier. Trois mois plus tard, le nom du Cévenol, cité à Valence dans un premier temps, circule avec insistance du côté du Camp Nou. C’est d’abord Mundo Deportivo qui a relayé la proposition du Portugais au board catalan avec qui il entretient des liens cordiaux (Nelson Semedo ou Rafael Marquez sont notamment membres de Gestifute, NDLR) et raffermis depuis la signature de Francisco Trincão en janvier dernier.

Puis, c’est Sport qui a affirmé que l’hypothèse Blanc n’avait rien d’une illusion. Le Barça pense bien à l’ancien entraîneur du PSG, absent des bancs depuis désormais quatre ans. Impensable il y a encore quelques jours. Mais pourtant bien réel. Car tout s’est accéléré en Catalogne après une saison cauchemardesque. Et dans ce désordre barcelonais, le CV de Laurent Blanc fait office de garantie stable. C’est dire l’état du club blaugrana. En ce sens, sa candidature n’a rien d’improbable.

Une identité de jeu affirmée

Quand on perd ses repères, il faut toujours recherché une figure tutélaire. S'il n’a pas la réputation d’un Pep Guardiola ou d’un Marcelo Bielsa dans sa vision du football, Laurent Blanc reste un technicien aux idées très arrêtés sur le jeu. A Bordeaux, puis au PSG, il n’a cessé de prôner le jeu de possession, le redoublement de passes et de citer systématiquement le Barça en exemple.

"Dans la philosophie de jeu, on est tous d'accord pour dire que Barcelone en ce moment, c'est un plaisir de les voir jouer, c'est un plaisir pour les amoureux du football", expliquait-il en 2010. Choisi par Johan Cruyff lors de l’été 1996, Blanc n’avait pas hésité une seconde à rejoindre le Barça du Néerlandais… avant que celui-ci ne soit remercié par les Blaugrana, remplacé par le regretté Bobby Robson. Il n'empêche, le "Hollandais Volant" a profondément modifié la vision du football du Français.

"Il avait aussi cette façon de voir le football et cette façon de transmettre ses idées à ses joueurs en tant qu’entraîneur, expliquait Blanc en 2016 à France Bleu, lors de la disparition du génie batave. Pour moi, c’était le maître. Sa façon de voir le football quand il a été manager pour moi cela m’a complètement métamorphosé et cela m’a convaincu que c’était la bonne direction. En tant qu’entraîneur il a amené quelque chose et il a eu une réflexion qui traduisait ce qu’il était en tant que joueur. Il a continué à penser football comme il le jouait. Il a transmis cela à son équipe qui a tout gagné. C’est fabuleux". Dans un dossier de candidature comme coach au Barça, cela pèse parfois plus que les résultats passés.

Une aura et une stature plus dignes du Barça

Un vestiaire de stars qui n’en fait qu’à sa tête. Voilà pour le cliché. Depuis le départ de Luis Enrique, ni Ernesto Valverde ni Quique Setién n’ont semblé avoir les épaules assez larges pour assumer le costume d’entraîneur du Barça. Forcément, sans référence majuscule auparavant comme entraîneur et, surtout, sans passé de joueur de très haut niveau, difficile d’imposer sa vision à un groupe qui a tout gagné par le passé.

C’est l’autre gros avantage de la candidature de Blanc. Comme joueur, sa carrière parle d'elle-même. Des titres à la pelle, dont ce doublé Coupe du Monde – Euro en point d’orgue où il aura été l’un des hommes forts des Bleus. Blanc, c’est un nom en France mais aussi ailleurs. Et, aussi bête que cela puisse paraître, cela joue.

Laurent Blanc Crédit: Getty Images

Un CDD d’un an, situation gagnante pour tous

Une rumeur de plus sans aucun fondement derrière ? Si Mundo Deportivo et Sport ont relayé l’information, c’est aussi parce qu’elle colle parfaitement au calendrier barcelonais. Entre la direction et le vestiaire, le dialogue est rompu. Or, avant d’élire le successeur de Bartoméu, il faudra attendre 2021. Le Barça peut-il se permettre de passer une année entière à attendre un nouveau projet, sans doute incarné par Xavi, l’homme le plus idoine pour le poste mais qui refuse de revenir sous la présidence actuelle ? Question rhétorique.

En ce sens, le mariage Blanc-Barça serait un "win-win". Le club blaugrana confierait la responsabilité sportive à un entraîneur confirmé pour un CDD d’un an, avant de se repencher sur ce poste en 2021 à l’arrivée d’une nouvelle direction. Pour le Cévénol, cela peut paraître sévère. Mais c’est son unique chance cet été de récupérer le banc d’un très gros poisson.

Alors que les autres cadors disponibles sur le marché (Max Allegri ou Mauricio Pochettino pour ne citer qu’eux) se projettent sur des projets alléchants au long court, Blanc n’a pas ce luxe. S’il veut imposer des choses, il devra entraîner un club d’un calibre moindre. Mais s’il accepte son statut de pompier de service et qu’il relève le défi avec brio, cela pourra éventuellement jouer en sa faveur. Et que toutes les équipes qui ont pensé à lui par le passé se rappelleront à son bon souvenir.

Des limites bien réelles

Voilà pour les avantages de la candidature Blanc. Reste la réalité froide : depuis 2016 et son renvoi du PSG, il n’a plus mis un pied dans le monde professionnel. Quatre ans, c’est long au plus haut niveau. Pour vous donner une échelle : Kylian Mbappé n’avait pas joué de matches en Ligue des champions, Zinedine Zidane ne comptait qu’un trophée à son actif (sur onze aujourd’hui, NDLR) et la liste initiale des Bleus pour l’Euro comptait Eliaquim Mangala, Patrice Evra, Lassana Diarra, Yohan Cabaye et André-Pierre Gignac. Quatre ans, c’est un gouffre et dans un football en perpétuelle évolution, cela joue.

L’autre écueil reste évidemment son bilan européen avec le PSG mais aussi avec les Bleus. La faute à une réputation qu’il traîne encore comme un boulet : se tromper dans ses choix tactiques avant les matches qui comptent double. La doublette Réveillère-Debuchy face à l'Espagne lors de l’Euro 2012 et surtout ce 3-5-2 à l’Etihad qui hante encore les esprits des supporters parisiens.

Conséquence directe de ces mauvais choix, certains se sont empressés de minimiser l’apport de Blanc sur ses troupes, y voyant la main cachée d’un Jean-Louis Gasset qui fait l’unanimité. Or, c’est a priori aux côtés de Franck Passi que le Cévénol a choisi de repartir à l’aventure cet été. Et, forcément, cela freine quelque peu les ardeurs de certains…

Laurent Blanc Crédit: Getty Images

