La force de l’habitude. De l’extraordinaire habitude faudrait-il préciser. Ainsi va la vie de Lionel Messi : quand certains prennent feu sur une année, lui l’a fait sur une décennie. Ce samedi, face à Alavés, il a clôt les années 2010 à sa manière : avec un golazo. Cerné par les défenseurs adverses, l’Argentin n’a eu besoin de qu’un trou de souris pour s’offrir un nouveau but en 2019.

C’était son 50e but de l’année civile (45 avec le Barça et 5 avec l’Argentine). Ahurissant ? Pas tellement au regard de ses standards. Sur la décennie passée, Messi a dépassé cette barre symbolique neuf années sur dix !

Mais, avec les années, certains buts sont moins anecdotiques que les autres. Si celui de samedi ne marquera pas la décennie, il pourrait jouer un rôle important dans la saison du Barça. Car, comme souvent depuis de longs mois, c’est grâce à son Argentin que les Blaugrana ont pu terminer le match tranquille. Après avoir fait le break par Arturo Vidal, les coéquipiers d’un Samuel Umtiti, passif sur le coup, ont vu Alavés revenir à une longueur. Et puis ? Et puis Messi.

Interrogé au coup de sifflet final, Antoine Griezmann a réfuté l’idée d’une certaine fébrilité des siens sur le coup. Il n’empêche, il reste admiratif : "Non, je n’ai pas eu peur de l’égalisation, a-t-il expliqué à Movistar. Après, il y a eu Messi. Le meilleur joueur du monde. On a une belle équipe, avec certains des meilleurs joueurs, chacun essaye de faire son travail, et quand l'équipe a un peu de mal, eh bien il (Messi) est là".

Vidéo - Un problème Griezmann ? Messi a surtout un problème avec le fait que Neymar ne soit pas revenu 04:15

" Je pars en vacances très content de moi-même "

Messi est là et c’est l’esprit tranquille que le Barça prend congé de la Liga. Des vacances méritées à écouter le Français, buteur – et du droit s’il vous plaît – pour la dernière de l’année. "On a fait un bon match. On a essayé de faire en sorte que ce soit nous qui impulsions le rythme du match. […] Maintenant, on va avoir droit à des vacances méritées, je crois. On a fait un bon début de saison. On peut encore s'améliorer, on ne se met pas de limites".

De son côté, alors que son cas a fait encore débat après le Clasico (0-0), le Français clôt quatre mois d’une adaptation qui ne fut pas un long fleuve tranquille. Mais il veut voir le bon côté des choses. " C'était important de marquer un but avant de partir en vacances, a-t-il avancé après avoir inscrit son huitième but toutes compétitions confondues en vingt-trois matches. Je pars en vacances très content de moi-même". Et "très content", sans doute, d’avoir à ses côtés un joueur capable de tout résoudre, ou presque, par ses coups de baguette magique…