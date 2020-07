LIGA - "Je ne spéculerai pas sur cela", a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone Quique Setién ce samedi en conférence de presse au sujet d'un éventuel départ de la superstar Lionel Messi du club blaugrana en 2021, avancé par la presse espagnole jeudi.

Quique Sétien s'est bien gardé d'entrer dans le débat. Bombardé de questions sur l'avenir de Lionel Messi samedi en conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone a botté en touche à chaque fois. "Je ne spéculerai pas sur cela, car je n'ai rien entendu, a-t-il insisté. Je n'ai pas eu vent du fait qu'il ait dit quoi que ce soit", avant le déplacement du Barça à Villarreal dimanche (22h00). "Moi, je le sens bien. Je répète que tout le reste n'est que spéculations dans lesquelles je n'entrerai pas. Ça, c'est votre métier. On discute de ce dont on doit discuter, sans plus", a balayé le technicien barcelonais.

Setién a été interrogé sur l'avenir du sextuple Ballon d'Or après que la radio espagnole Cadena Ser a affirmé jeudi soir que "Messi envisage(ait) de quitter le Barça". "En ce moment-même, l'idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d'abandonner le FC Barcelone. Messi a gelé la prolongation de son contrat. Les négociations avaient très bien commencé, avec une entente entre les deux parties, mais les derniers événements ont fait que Messi est en train de tout reconsidérer, et pour l'instant, il a décidé d'arrêter" les négociations autour de sa prolongation au Barça, a annoncé la Cadena Ser dans un article relayé sur son site, jeudi soir.

Griezmann "va bien"

Par ailleurs, Setién est revenu sur son échange avec le champion du monde français Antoine Griezmann, entré seulement à la 90e jeudi contre son ancien club, l'Atlético Madrid, alors que le Barça tergiversait (2-2)... un choix tactique abondamment critiqué par la presse espagnole. "Il va bien, j'ai échangé quelques mots avec lui. C'est un grand professionnel, il peut comprendre cette situation parce qu'il l'a déjà vécue auparavant. C'est un professionnel, et un garçon extraordinaire. Ça ne l'affectera pas, parce qu'il est toujours très positif. On peut compter sur lui à 100%", a affirmé le technicien du Barça, nommé en janvier.

"J'avais parlé de hiérarchies mais je n'ai jamais dit qu'il était indiscutable. Griezmann est un immense joueur, très important pour l'équipe. Quand lui joue, vous me demandez pourquoi Ansu (Fati) est sur le banc... Ils ne peuvent pas tous jouer !", a souligné Setién samedi en conférence de presse.

