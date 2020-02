"(Samuel) Umtiti est un footballeur extraordinaire, il nous aidera beaucoup". Voici comment le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, a qualifié le potentiel du champion du monde 2018 ce vendredi en conférence de presse, avant de recevoir Getafe au Camp Nou pour la 24e journée de Liga, samedi. "Cela ne fait aucun doute, j'ai pu le constater sur ses actions que j'ai analysées", a insisté le technicien du Barça au sujet du défenseur central international français.

"Tout le monde peut commettre une erreur de temps en temps, mais regardez, l'autre jour il a fait beaucoup de bonnes choses dans le match et nous sommes ravis", a ajouté Setién, en référence à la performance moyenne du joueur contre le Betis Séville samedi en Liga (victoire du Barça 3-2), pointé du doigt notamment pour son marquage laxiste sur le but du milieu offensif français Nabil Fekir.

" "Il sera apte à jouer samedi" "

"Demain (samedi), il sera apte à jouer, même s'il a ressenti quelques douleurs", a rassuré Setién, alors que le champion du monde français avait manqué l'entraînement de mercredi. L'autre défenseur central international français de la formation catalane, Clément Lenglet (exclu sur carton rouge contre le Betis Séville le week-end dernier), sera suspendu samedi. Mais Setién pourra compter sur le retour d'Umtiti donc, et surtout de Gerard Piqué (suspendu le week-end dernier) et du latéral Nelson Semedo (souffrant d'une infection des amygdales pendant la semaine), convoqués dans le groupe.

Vidéo - Du crack au crash et un cauchemar de 18 mois : Umtiti, la chute sans fin 05:54

Le Barça est d'ailleurs en pleine négociation avec la Liga pour gagner le droit de recruter un attaquant, après les graves blessures de Luis Suarez en janvier et d'Ousmane Dembélé en février. "S'ils nous donnent l'autorisation de signer un joueur, et bien ce serait bénéfique pour nous, parce que j'ai déjà dit que la blessure de Dembélé nous a fait beaucoup de mal, et cela nous met dans une situation de risque, car on ne sait jamais ce qui peut se passer après", a commenté l'entraîneur blaugrana.

Si la Liga ne délivre pas l'autorisation, "on s'adaptera et on trouvera une solution", a conclu Setién.