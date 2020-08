LIGA - Le FC Barcelone a annoncé vendredi l'arrivée de deux adjoints pour son nouvel entraîneur Ronald Koeman : Alfred Schreuder et Henrik Larsson. Le Suédois s'était illustré en Catalogne en remportant la Ligue des champions en 2006.

Le Néerlandais Alfred Schreuder et le Suédois Henrik Larsson ont intégré pour deux ans le staff du nouveau coach Ronald Koeman au FC Barcelone, a annoncé le club catalan vendredi. "Nous sommes parvenus à un accord avec Alfred Schreuder et Henrik Larsson pour leur incorporation au sein du staff technique dirigé par Ronald Koeman. Tous deux ont signé jusqu'au 30 juin 2022", a indiqué le Barça dans un communiqué.

Henrik Larsson, ex-attaquant suédois âgé de 48 ans, revient donc au Barça 13 années après l'avoir quitté comme joueur, et après avoir offert une C1 (2006), deux championnats d'Espagne (2005, 2006) et une Supercoupe d'Espagne (2005) au club, sous les ordres d'un autre entraîneur néerlandais, Frank Rijkaard. Il connaît bien Ronald Koeman pour avoir évolué avec lui à Feyenoord (1995 et 1997). Après sa retraite de joueur en 2009, Larsson a entraîné en Suède, à Landskrona (2009-2012), à Falkenberg (2013-2014) et à Helsingborg (2014-2016, puis 2019).

Alfred Schreuder (47 ans) a lui aussi débuté sa carrière d'entraîneur directement après avoir raccroché les crampons, en 2007. D'abord assistant à Twente en 2009, il passe ensuite entraîneur principal du club néerlandais, avant de se faire limoger en août 2015 pour manque de résultats. Technicien "expert en stratégie" d'après le communiqué du Barça, il rebondit en 2015 du côté d'Hoffenheim, où il sera l'adjoint de Huub Stevens puis de Julian Nagelsmann, qui a réussi un parcours historique avec Leipzig cette saison en C1. Hoffenheim lui a ensuite offert les rênes de l'équipe, en 2019-2020.

Après un détour comme assistant d'Erik ten Hag en 2018-2019 à l'Ajax Amsterdam, qu'il parviendra à hisser jusqu'en demi-finale de Ligue des champions, Schreuder retrouvera donc son prodige néerlandais Frenkie de Jong au Barça.

Henrik Larsson, vainqueur de la C1 avec le Barça en 2006. Crédit: Eurosport

