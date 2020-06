LIGA - Alors qu'un échange entre le Barcelonais Arthur et le Turinois Miralem Pjanic serait dans les tuyaux, selon les informations des médias italiens et espagnols, Quique Setién, l'entraîneur du Barça, a déclaré vendredi en conférence de presse que le club catalan ne lui avait pas annoncé "qu'il partait".

Alors que la saison 2019-2020 se terminera le 19 juillet en Espagne, Arthur est encore un joueur du Barça et Quique Setién a tenu à le rappeler vendredi en conférence de presse. "Je compte toujours sur lui et il a des chances de jouer. Il faut faire en sorte que tout ce bruit ne l'affecte pas et qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Le club ne m'a pas dit qu'il partait", a affirmé Setién vendredi à propos du milieu de terrain brésilien du Barça Arthur Melo (23 ans), dont le nom circule dans la presse espagnole et italienne pour un échange avec Miralem Pjanic à la Juventus Turin.

Arthur "ne serait pas le premier ni le dernier joueur avec de grosses attentes autour de lui, mais qui finalement ne connaît pas la même issue que celle espérée. Je ne sais pas s'il partira, il y a des gens qui pensent que c'est mieux de le garder à cause de son jeune âge, d'autres le contraire, a ajouté l'entraîneur du Barça vendredi. Il sera avec nous jusqu'au dernier match de la saison. Et s'il pense partir après, il faut savoir le gérer, il faut qu'il s'isole, qu'il réfléchisse au fait qu'il a encore des choses à exprimer ici. Il doit laisser un bon souvenir et être honnête jusqu'au dernier jour. Et je suis sûr qu'Arthur va respecter cela au pied de la lettre", a assuré le technicien Setién.

Le FC Barcelone, deuxième de Liga à égalité de points avec le leader Real Madrid (68 pts) qui a l'avantage de la différence de buts particulière, se déplace ce samedi sur le terrain du Celta Vigo, qui souhaite assurer son maintien.

