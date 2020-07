Lionel Messi, Antoine Griezmann et Luis Suarez

LIGA - Dans un entretien accordé mercredi à El Mundo Deportivo, Luis Suarez, l'attaquant du FC Barcelone, a rappelé qu'Antoine Griezmann, dont la saison 2019-2020 de Liga a été mitigée, restait un joueur clé et apprécié du vestiaire catalan.

Avec "seulement" neuf buts inscrits cette saison en Liga, Antoine Griezmann est loin de ses standards de l'Atletico Madrid. Auteur d'un premier exercice mitigé avec les Blaugrana, le champion du monde 2018, auteur de 19 et 15 buts en Championnat d'Espagne lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019, conserve cependant la confiance du vestiaire catalan comme l'a affirmé mercredi Luis Suarez dans un entretien accordé à El Mundo Deportivo.

"C'est un joueur qu'il faut garder. Il est très apprécié et très aimé dans le vestiaire. Antoine a traversé des moments difficiles, parce qu'il n'était pas en réussite sur le terrain, mais il avait notre soutien. Parfois, quand on te remplace, tu perds un peu confiance en toi, pas seulement lui, c'est pareil pour tous les joueurs. Mais tes coéquipiers sont là pour t'aider", a indiqué l'attaquant international uruguayen dans un premier temps.

"Tout le monde sait combien il est difficile d'arriver dans un club comme Barcelone avec l'exigence maximale que cela implique. Tu ne peux pas te satisfaire d'un bon match le week-end si le mardi ou le mercredi suivant tu fais un match nul et si tu es moins bon. Il faut apprendre à vivre avec cette exigence et Antoine commence à l'assimiler, a-t-il ajouté. Nous essayons de l'aider à gagner en confiance, pour qu'il marque et offre des passes décisives. Il a notamment été spectaculaire à Villarreal." Un match référence sur lequel Antoine Griezmann devra s'appuyer pour son retour sur les terrains, à l'occasion du Final 8 de la Ligue des champions.

Play Icon WATCH "Griezmann, il est moins clinquant mais ce qu'il fait depuis cinq ans, c'est immense" 00:02:33

