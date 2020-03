A cause de la crise sanitaire qui touche l'Europe et notamment l'Espagne, le foot passe désormais au second plan. Arrêté deux semaines au départ, le football espagnol a été "suspendu" jusqu'à l'obtention du feu vert des autorités, ont annoncé LaLiga et la fédération espagnole (RFEF) dans un communiqué, lundi. "La commission de suivi s'est mise d'accord sur la suspension des compétitions professionnelles de football jusqu'à ce que les autorités compétentes du gouvernement d'Espagne et de l'administration générale de l'Etat considèrent qu'elles peuvent reprendre sans risque pour la santé", ont-elles indiqué.

La fédération a publié un autre communiqué dans la foulée pour annoncer qu'elle suspendait "toutes les compétitions non-professionnelles de niveau national masculines et féminines de football et de futsal" jusqu'à nouvel ordre, et demande aux communautés autonomes, qui possèdent la compétence sur les compétitions de niveau régional, d'en faire de même. Jusqu'à présent, les deux championnats professionnels de football en Espagne (LaLiga Santander, 1re division, et LaLigaSmartbank, 2e division) et tout le football amateur étaient suspendus pour deux semaines depuis le 12 mars (donc jusqu'au 26 mars).

Deux jours plus tôt, le 10 mars, LaLiga avait annoncé dans un premier temps que les matches de 1re et 2e divisions seraient disputés à huis clos pendant deux semaines, en suivant les recommandations du Conseil supérieur des sports (CSD). Le 11 mars, sous la pression des clubs de troisième division (le plus haut niveau non-professionnel en Espagne), la fédération espagnole de football (RFEF) a décrété la suspension de tout le football amateur du pays, quel que soit le niveau, la catégorie d'âge, le sexe ou la discipline.