Au lendemain de l'annonce de la commission de la FIFA qui s'est prononcée contre les matches nationaux délocalisés, Javier Tebas n'a pas tardé à réagir. Le président de la ligue espagnole de football a affirmé vendredi qu'il ne resterait "pas passif" devant cette opposition. "Ce n'est qu'un comité, ils doivent encore passer par diverses étapes. Mais nous, nous n'allons pas rester passifs", a déclaré Javier Tebas lors d'une réunion avec les médias internationaux de Madrid.

"Nous dénoncerons tout ce qui empêche le développement des championnats nationaux", a ajouté Tebas. Il a indiqué avoir "mal" reçu l'opposition de la Commission des "partenaires" de la FIFA, qui a confirmé jeudi la position de la fédération internationale face aux tentatives de déplacer des matches de championnat à l'étranger. La Commission des "partenaires" de la FIFA a validé le principe selon lequel, "les matches nationaux officiels doivent se disputer sur le territoire de l'association concernée".

" De nouvelles personnes à la FIFA avec de vieilles idées "

"Ce qu'il faut faire, c'est les réguler. Quelques fenêtres par an pour que ces championnats nationaux puissent être disputés, par exemple, la dernière semaine de janvier aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite ou où que ce soit, a assuré Tebas. Pourquoi nos fans aux Etats-Unis n'auraient-ils pas le droit d'assister à un match en direct de la Liga espagnole ? Ils peuvent le faire en NBA, en NFL... Et le reste du monde, on ne peut pas.. Il y a eu beaucoup de changements à la FIFA... Ce sont de nouvelles personnes, mais avec de vieilles idées."

Pour Javier Tebas, la délocalisation des matches de Liga à l'étranger fait partie du développement économique du championnat espagnol.Getty Images

En octobre dernier, LaLiga a tenté d'organiser un match de championnat (Villarreal - Atlético Madrid) à Miami, mais un juge espagnol a donné raison à la fédération espagnole et a avorté l'initiative. Depuis, LaLiga attend une décision judiciaire (elle devrait tomber dans les prochaines semaines) concernant le match Gérone - FC Barcelone, qu'elle avait déjà tenté de délocaliser à Miami en janvier 2019... et, en creux, sur la possibilité ou non d'organiser des matches de championnat à l'étranger.