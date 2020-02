Le Real a vraiment perdu gros samedi à Levante (1-0). La tête de la Liga, abandonnée au Barça, mais aussi Eden Hazard. La sortie sur blessure du Belge, remplacé par Vincius Jr., à la 67e minute de jeu, n'augurait rien de bon. Les craintes ont été confirmées dimanche avec le communiqué médical publié par le club merengue. L'ancien joueur de Chelsea, recrue phare du dernier mercato madrilène pour un montant de 100 millions d'euros, souffre d'une fissure au péroné de la jambe droite.

Hazard est d'ores et déjà forfait pour cette semaine déterminante dans la saison du Real. L'équipe de Zinédine Zidane reçoit Manchester City mercredi (21h00) en 8e de finale aller de la Ligue des champions avant d'accueillir le FC Barcelone dimanche (21h00) pour un Clasico capital dans la course au titre. Si le communiqué du Real ne précise pas une durée d'indisponibilité, Hazard pourrait cependant faire face à une longue absence selon les premières informations publiées par la presse madrilène. Pour Marca, sa saison serait même quasiment terminée.

C'est un énorme coup dur pour la Maison Blanche. Et pour Hazard, évidemment. Après un début de saison déjà contrarié par une blessure, le Belge avait de nouveau été touché, à la cheville droite, face au PSG (2-2) en Ligue des champions. Ecarté des terrains pendant près de trois mois, il commençait tout juste à retrouver son rythme à l'image de sa performance face à Levante. La rechute n'en est que plus délicate à digérer. Pour Hazard, il ne reste plus qu'à espérer une récupération rapide afin de pouvoir revenir avant la fin de la saison et participer à l'Euro avec la Belgique.