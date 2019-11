Il fait partie de ceux qui peuvent se vanter d'avoir remporté la Coupe du Monde (2010), l'Euro (2008) et la Ligue des Champions (2011). Ce mercredi, David Villa a profité d'une conférence de presse pour annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. A 37 ans, l'Espagnol vit une dernière expérience en tant que joueur au Japon, avec le Vissel Kobe, après avoir porté les couleurs du FC Barcelone, de l'Atlético Madrid et de Valence, et va ensuite investir dans une nouvelle franchise, le Queensboro FC, à New York.

"Je continuerai à m'impliquer dans le football"

"Je tiens cette conférence de presse pour annoncer que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière professionnelle et de prendre ma retraite, a-t-il déclaré - non sans émotions - aux journalistes réunis à Kobe. Je pense à cela depuis longtemps. C'est le résultat de discussions avec ma famille et les personnes autour de moi. Je voulais me retirer du football, pas être contraint de le faire", a ajouté l'homme aux 59 buts en 98 sélections avec l'Espagne, un record national.

Villa, qui a passé quatre ans au New York City FC (2014-2018), ne quittera cependant pas le monde du football. L'ex-Blaugrana va investir dans le Queensboro FC, une nouvelle franchise basée dans le Queens à New York et qui jouera dans l'équivalent de la deuxième division américaine. "Même si je ne serai plus sur le terrain, je continuerai à m'impliquer dans le football d'une autre manière et à contribuer au monde du football", a-t-il assuré.