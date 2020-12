Les Andalous ont vite pris les devants par l'intermédiaire de Lucas Ocampos, buteur sur penalty (8e). Le Sous-Marin jaune n'a pas su recoller et, au début du second acte, c'est Youssef En-Nesyri qui a mis les Sévillans à l'abri (53e). La formation entraînée par Julen Lopetegui occupe désormais la 4e place du classement, avec autant de points que la Real Sociedad (3e) et, justement, Villarreal (5e)... mais avec deux matches de moins que ces équipes.