L’anomalie a été réparée. Depuis le début de sa carrière, Lionel Messi a trouvé le chemin des filets dans un nombre incalculable de stades, en Espagne et partout ailleurs dans le monde. A vrai dire, toutes les enceintes de Liga l’avaient déjà vu célébrer un but. Toutes, sauf une : celle du Wanda Metropolitano, devenue l’antre de l’Atlético Madrid en 2017. Mais cette exception n’est désormais plus d’actualité.

Car ce dimanche, le capitaine barcelonais a ajouté la pelouse madrilène à son tableau de chasse. Non, sa prestation n’a pas été éblouissante, à l’image de l’ensemble de la rencontre d’ailleurs. Il ne lui a cependant suffi que d’une accélération, d’un relais bien senti avec Luis Suarez et d’un enroulé du gauche à l’entrée de la surface pour faire basculer le sort de la partie en faveur des Catalans (0-1). Une victoire précieuse, qui permet au Barça de reprendre les commandes de la Liga. Une manière, aussi, de réaffirmer son incroyable faculté à être décisif.

"C’est le meilleur"

"La Pulga" a pourtant bien failli laisser son coéquipier Marc-André ter Stegen - auteur de deux parades monumentales en première période - endosser le costume de sauveur. "Ter Stegen a réalisé deux arrêts spectaculaires, mais c'est Messi qui a décidé du sort de la rencontre avec génie," a d’ailleurs analysé Sergi Roberto au micro de Movistar. Son entraîneur a été d’une grande lucidité : "Dans des matches aussi équilibrés et face à des adversaires d’un tel calibre, pouvoir compter sur Leo est toujours un grand avantage."

Habitués à subir les foudres de l’Argentin (qui a inscrit 30 buts contre l’Atlético durant sa carrière), les Colchoneros étaient fatalistes après la rencontre. "Messi a marqué vrai ‘golazo’ (très joli but, ndlr), a soufflé Diego Simeone. Quand la partie se débride, Messi sait à merveille exploiter les espaces laissés par l’adversaire." Saul, lui, était presque désabusé. "Barcelone n’a pas eu d’occasions de but, mais Messi est apparu et a marqué avec une facilité toujours aussi déconcertante, a soupiré le milieu espagnol. C’est pour cela que c’est le meilleur." Un constat qui sera peut-être suivi par l’obtention d’un sixième Ballon d’Or dans moins de vingt-quatre heures...