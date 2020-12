L'été dernier, Lionel Messi a enflammé l'actualité mercato et affolé les supporters du FC Barcelone en faisant part de son intention de quitter son club de toujours. Finalement, "la Pulga" est restée et, dimanche, elle a profité d'un long entretien accordé à la Sexta pour justifier ses envies de départ. "Il y avait de nouveaux joueurs, des jeunes, et comme j'ai toujours dit que je voulais continuer de me battre pour gagner des titres, pour regagner la Ligue des champions, pour la Liga, j'ai senti que c'était le moment de changer, de partir, et je voulais bien faire," a affirmé l'international argentin.