Si l’on ne se fie qu’aux classements de la Liga et du groupe F de la Ligue des champions, tout va pour le mieux du côté de Barcelone. Champions d’automne et qualifiés pour les 8es de finale de la C1, Messi et sa troupe semblent dominer les compétitions dans lesquelles ils s’exercent. Mais si l’on se fie au contenu des matches disputés par les Catalans, l’impression de domination n’est plus la même. On retrouve même un Barça sans âme, sans idées, dont les espoirs de victoires reposent trop souvent sur les épaules du numéro 10 argentin.

Les joueurs se mettent à douter

Si les plus fervents supporters du Barça et ses observateurs réguliers pointent du doigt la méthode Valverde depuis plusieurs mois, les joueurs eux ont toujours soutenu leur entraîneur. Mais les lacunes tactiques criantes des Catalans, notamment lors du Clasico face au Real Madrid (0-0) le 18 décembre, auraient semé le doute au sein du vestiaire quant aux réelles compétences de Valverde dans ce domaine. Au lendemain de ce match nul, le quotidien Sport affirmait que les joueurs ne s’étaient jamais sentis autant dominés au milieu de terrain. Une réalité qui semblait encore impossible il y a quelques années, quand on se souvient de la domination du Barça dans ce secteur du jeu.

Un autre point inquiète au sein du vestiaire catalan : la condition physique des joueurs. Elle explique, en partie, le manque d’intensité mis à la récupération et dans les duels, lors du dernier Clasico. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce déficit physique joue des tours aux Catalans : il suffit de voir comment le Barça a subi face aux multiples assauts des Reds, lors de la demi-finale retour de la Ligues des champions (4-0) en avril dernier à Anfield. Une humiliation dont Valverde n’a visiblement pas tiré les leçons.

Désillusions européennes et choix douteux

Au niveau national, le bilan de Valverde est sur le papier plutôt bon. Aux manettes du club depuis le mois de juin 2017, il a remporté les deux championnats qu’il a disputés ainsi qu’une Coupe d’Espagne, en 2018. Mais en Ligue des champions, c’est une autre histoire. Le Barça, qui a fait des "remontada" une mode après celle infligée au PSG en mars 2017, en a subi deux depuis la nomination de Valverde. La première en 2018, face à la Roma (3-0) en quart de finale, la seconde en avril dernier, conte Liverpool (4-0). Deux humiliations qui font tâche.

En plus de ces désillusions européennes, certains choix tactiques faits par Valverde alimentent les polémiques. Le totem d’immunité dont dispose Rakitic, en méforme depuis plusieurs mois désormais, interroge. Placé en sentinelle contre le Real, le Croate a illustré à lui seul le manque de créativité de son équipe, en ne cherchant que très peu la verticalité et en créant presque aucun décalage. L’utilisation d'Antoine Griezmann, cantonné sur un côté gauche qu’il affectionne peu, questionne également.

Bartomeu le défend, pour l'instant...

A la tête d’une équipe en perte d’identité de jeu, sur le déclin techniquement et physiquement, Ernesto Valverde n’a pas échappé aux critiques de la presse espagnole. Et elles ne datent pas du dernier Clasico. Après la troisième défaite de son équipe en Liga, face à Levante lors de la 12e journée (3-1), des journalistes lui demandent en conférence de presse s’il compte démissionner. "Je ne pense pas", rétorque le principal intéressé. Avant de concéder, trois jours plus tard, un triste match nul au Camp Nou face au Slavia Prague (0-0) en Ligue des champions.

"Embourbés" ou "Petit Barca" titrent alors Sport et Mundo Deportivo au lendemain de ce marasme footballistique proposé par les Catalans. Sous le feu des critiques, Valverde a pu compter sur son président. Trois jours après ce nul en Ligue des champions, Josep Maria Bartomeu a apporté tout son soutien à son entraîneur, lors d’une interview accordée à l’agence de presse américaine Associated Press : "Nous pensons que Valverde est l'entraîneur idéal pour diriger cette combinaison d'une génération de joueurs d'un certain âge, qui a eu beaucoup de succès, avec la génération des joueurs prometteurs".

Protecteur envers son coach, le président du Barça le sera-t-il en cas de nouvelle humiliation sur la scène européenne ? Difficile d’y croire, à six mois de la fin du contrat de Valverde.