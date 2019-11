On pensait la hache de guerre temporairement enterrée entre le Real Madrid et Gareth Bale. Mais c'était sans compter les dernières déclarations du Gallois. Actuellement avec sa sélection, ce dernier a déclaré vendredi prendre "plus de plaisir à jouer pour le Pays de Galles" qu'avec son club. De quoi irriter les socios et les dirigeants madrilènes, et relancer de plus belle les rumeurs de départ à quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver.

Bale n'a plus disputé la moindre rencontre avec le Real depuis sa blessure au mollet contractée le 13 octobre à l'issue du match nul contre la Croatie (1-1), dans lequel il avait d'ailleurs marqué. Sa décision de rejoindre la sélection galloise pour les derniers matches de qualification pour l'Euro 2020 contre l'Azerbaïdjan, samedi à Bakou, et mardi en Hongrie, a déjà suscité des commentaires acérés dans la presse espagnole. Et dire vendredi lors d'une conférence de presse à Bakou qu'il a "certainement plus de plaisir à jouer pour le Pays de Galles", ne risque pas d'apaiser les tensions.

" C'est comme jouer avec des potes le dimanche "

"Je joue avec les joueurs les plus vieux depuis que nous étions en U17. C'est comme jouer avec des potes le dimanche dans un parc. C'est normal, s'est-il justifié. Avec le Pays de Galles, je parle ma propre langue et je me sens plus à l'aise. Mais ça ne change pas ce que je fais sur le terrain. Je me donne toujours à 100% où que je sois."

Bale a indiqué qu'il n'était pas certain de pouvoir disputer l'ensemble des deux rencontres mais a défendu son droit de venir soutenir son équipe nationale. "J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de revenir le plus vite possible, a-t-il dit. Si il y avait eu un match du Real Madrid ce week-end, j'aurais été prêt pour jouer. Peut-être que pour eux ça ne semble pas suffisant, mais c'est une coïncidence que les matches internationaux se jouent ces semaines là." Espérons que le Real et son coach Zinédine Zidane croient aux coïncidences.