Pour faire trembler les filets, Griezmann a fait parler son sens du but. Après un décalage parfait de Lionel Messi, Jordi Alba l'a trouvé dans l'axe. Et l'ancien de l'Atlético Madrid n'a pas laissé passer sa chance. Il marque ainsi son deuxième but en trois matches de préparation. Et s'il a manqué le doublé en voyant une de ses frappes passer juste au-dessus de la transversale, il démontre qu'il pourrait bien signer une saison d'une autre dimension pour son deuxième exercice en Catalogne, même si cela demande confirmation quand la saison aura vraiment repris.