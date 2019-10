Griezmann a pu mesurer l'état de sa situation

Certes, ce n'est qu'un match. Et une saison est longue. On connait nos poncifs. Cette rencontre a cependant envoyé des signaux négatifs qui ont de quoi intriguer avant cette trêve internationale. Lors de ce choc en Liga face au FC Séville, Antoine Griezmann a rongé son frein sur le banc. Regardant ses nouveaux coéquipiers s'offrir le scalp des Andalous avec une correction-éclair (4-0). Cette claque a rappelé qu'Antoine Griezmann n'était pas en terrain conquis à Barcelone. Et que son aventure catalane n'est pas forcément gagnée.

Pour la première fois de la saison, l'ancien petit prince de l'Atlético Madrid n'a pas été aligné d'entrée. Grizou a vu Ousmane Dembélé, tout juste revenu de blessure, lui passer devant dans le couloir gauche. Anodin ? Pas forcément. Pendant qu'il se contentait d'un simple statut d'observateur, le Barça a enfin montré un visage plus convaincant après une série de matches poussifs. Et pour ne rien arranger, Dembélé a lui été l'un des hommes en vue même si son carton rouge vient gâcher sa copie. Dans ce couloir gauche, la capacité d'élimination et la prise de profondeur de l'ancien Rennais apporte un vrai plus au trident offensif barcelonais. De quoi rendre ce Barça moins ronronnant. Et interroger sur la situation de Grizou.

En Espagne, un proverbe dit qu'on compte les défauts de celui qu’on attend. Cette sortie contre Séville illustre ainsi son intégration timide. Pour le moment, et même si le natif de Macon a déjà connu quelques coups d'éclats notamment contre le Betis Séville (5-2), le Barça ne joue pas mieux quand il est sur le terrain. Pire, cette rencontre laisse penser l'inverse. Un autre constat s'impose : il est bien en concurrence avec son pote des Bleus pour débuter dans le onze de départ sur le côté gauche alors que Luiz Suarez démontre actuellement tous ses atouts. Et Dembélé, resté en Catalogne malgré les rumeurs liées au transfert de Neymar, ne va rien lâcher.

Antoine Griezmann avec le FC Barcelone en Liga 2019-2020Getty Images

Il n'est pas (encore) incontournable

Si un match ne va pas déterminer la suite d'une saison où le Barça a de nombreuses échéances, Antoine Griezmann a pu mesurer l'état de sa situation le temps d'une rencontre. Non, il n'est pas incontournable malgré les 120 millions d'euros mis sur la table et son statut de troisième au Ballon d'Or 2016 et 2018. Mais il ne tombe pas forcément de haut. Il connaissait le défi qu'il devait relever. Et il sait depuis des mois qu'il n'a pas forcément choisi le challenge le plus évident en décidant de rejoindre le Barça de Lionel Messi. Car son poste de prédilection ne colle pas idéalement avec cette formation blaugrana et ses joueurs offensifs.

Aujourd'hui, ce n'est plus du gamin de la Real Sociedad où il s'était fait remarquer sur l'aile gauche. Avec l'Atlético Madrid et l'équipe de France, il est devenu une star planétaire dans l'axe, où il excelle par son intelligence de jeu derrière un autre attaquant. Mais au Barça, il y a un certain Lionel Messi. Pour évoluer avec la star argentine et Suarez, il doit revenir sur le côté gauche. Et pour le moment, ce n'est pas encore ça.

Alors bien sûr, il est trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme et évoquer le fantôme de Philippe Coutinho, qui n'a jamais trouvé ses marques dans cette équipe catalane aux côtés de Lionel Messi. Griezmann n'a joué que neuf matches jusqu'à présent. Il va falloir plus de temps pour qu'il s'adapte. Et que le Barça l'intègre. Surtout que Messi a repris tardivement. Mais pendant que Frenkie de Jong - l'autre recrue phare de l'été – a été placé à sa place préférentielle devant la défense au détriment de Sergio Busquets, Ernesto Valverde lui a rappelé qu'il existait d'autres solutions. Et non des moindres. Alors qu'il va pouvoir profiter de la suspension de Dembélé, Griezmann doit maintenant montrer que ce n'est l'histoire que d'un match. Et imposer un statut digne de son talent et de son CV.