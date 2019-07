Vous pensiez le feuilleton Antoine Griezmann terminé ? C'est raté. Si le Barça a bel et bien officialisé la venue de l'attaquant français ce vendredi, l'Atlético de Madrid, de son côté, ne compte rien lâcher. En guerre avec le club catalan, le club madrilène n'a pas tardé à riposter via un communiqué cinglant. En cause, le montant payé par les Blaugrana. Selon l'Atlético, la somme de 120 millions d'euros est jugée "insuffisante".

Dans son communiqué, le désormais ex-club de Griezmann estime que le joueur et le Barça ont scellé un accord avant le 1er juillet, date où sa clause libératoire est passée de 200 à 120 millions d'euros. "L’Atlético de Madrid estime que le contrat a pris fin, avant que la saison se termine, en raison d’événements provoqués par le joueur", écrit le club madrilène, qui précise avoir "entamé les procédures appropriées pour la défense de ses droits et intérêts". Non, la hache de guerre n'est pas enterrée. Loin de là, même.