LIGA - La ligue espagnole de football prévoit le retour de ses supporters dans les stades à une date qui n'a pas encore été communiquée. Cependant, les règles seraient extrêmement drastiques pour le public espagnol.

Et si les huis clos vivaient leurs dernières heures en Espagne ? En effet, la Liga a envoyé aux clubs un projet de protocole sanitaire pour un éventuel retour du public dans les stades qui inclut une inscription, le port du masque et une prise de température obligatoires. Selon ce document consulté par l'AFP, qui ne mentionne pas de date de reprise ni de jauge maximale de remplissage des stades, les supporters devront s'inscrire sur des listes pour assister aux rencontres.

Accès au stade refusé à partir de 37,5°

Les jours de match, le public devra rentrer en groupes séparés, et à des tranches horaires déterminées, dans le stade, en passant plusieurs contrôles de sécurité. Les personnes contrôlées à plus de 37,5 degrés se verraient interdire l'accès aux enceintes. Le protocole prévoit des zones réservées aux personnes à risque, âgées de plus de 70 ans ou avec des antécédents médicaux, près des sorties.

Les supporters devront respecter les distances de sécurité et il leur sera fourni deux bouteilles d'eau, pour compenser la fermeture des buvettes. Le président de LaLiga, Javier Tebas, a plusieurs fois défendu un retour limité du public dans les stades, en fonction des autorisations gouvernementales. "Si nous pouvions avoir 10 ou 15% (ndlr : de taux de remplissage) nous serions très contents", avançait-il le 11 juin à des médias internationaux.

