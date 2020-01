C’est long, 261 jours. La dernière fois qu’Hatem Ben Arfa avait foulé une pelouse lors d’un match de football professionnel, c’était lors d’un Rennes-Guingamp où l’EAG entérinait sa descente en Ligue 2 le 12 mai 2019 (1-1). Cette soirée-là, le milieu offensif du Stade rennais avait traversé la rencontre de manière relativement anodine, remplacé à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Et depuis ? Plus rien. Plus de contrôles orientés, plus de dribbles chaloupés, plus d’émotions procurées. Un néant footballistique interrompu mardi matin, lorsque le Real Valladolid a officialisé par un tweet la signature de Ben Arfa au club. Qu’est-ce que tu nous as manqué, Hatem…

" Hatem Ben Arfa est Cristiano Ronaldo en gaucher "

Pour les amoureux du football esthétique, Ben Arfa était une pièce essentielle pour assembler correctement le puzzle de cette saison 2019-2020. Parce que sa carrière ne pouvait pas se terminer de cette manière-là, après une énième brouille avec sa direction et un divorce devenu inévitable. Hatem Ben Arfa vaut mieux que cela et tout le monde se tue à le dire. Jean-Alain Boumsong exprimait en janvier 2019 sur RMC Sport son sentiment de "gâchis", tant Ben Arfa l'avait impressionné onze ans plus tôt : "En janvier 2008, Hatem Ben Arfa est Cristiano Ronaldo en gaucher. À l’entraînement, on avait l’impression que nous étions des cadets face à un senior. Il prenait le ballon et il éliminait tout le monde." Malgré cette flatteuse comparaison, les routes des deux hommes ne coïncideront jamais : Ben Arfa signe à l’OM six mois plus tard, quand Cristiano Ronaldo attend encore un an avant de quitter Manchester United pour le Real Madrid.

Voilà pour le passé. Heureusement pour Ben Arfa, il n’est aujourd’hui plus question de rattraper le temps perdu mais plutôt de profiter de l’instant présent. Séduit par les avances de la légende brésilienne Ronaldo (actionnaire majoritaire et président de son nouveau club), l’international tricolore va découvrir le championnat espagnol alors que ses 33 ans arrivent en mars prochain. Mais encore une fois, mieux vaut tard que jamais. À vrai dire, Ben Arfa semble fait pour la Liga tant la technique y joue un rôle fondamental, tant le jeu dans les petits espaces est apprécié à sa juste valeur, tant les génies sont encensés pour les frissons qu’ils génèrent. Au Real Valladolid, Ben Arfa portera le numéro 3. "Il y avait plusieurs choix, explique le gaucher lors de sa conférence de presse de présentation. J’ai pris le 3 parce que j’ai pensé que ça ferait bien sur le maillot". L'esthétisme jusqu'au bout de la tunique.

Cruyff, la madeleine de Proust

Artiste trop souvent incompris, Ben Arfa vit en permanence avec ses rêves d’enfant. Parmi eux, une vieille cassette fait figure de pierre angulaire dans la vision du football conçue par le jeune Hatem, alors âgé d’une dizaine d’années. Dans cette vidéo, Johan Cruyff déroule son football au rythme des commentaires néerlandais diffusés depuis le poste de télévision. Ben Arfa ne comprend rien aux paroles, mais il s’identifie à chaque action du Hollandais Volant sur le rectangle vert, au point d’afficher un poster du joueur avec le maillot du FC Barcelone au-dessus de son lit. Dans l’esprit du jeune Ben Arfa, une idole est née.

"Cette cassette, je ne sais plus combien de fois j'ai dû la voir, évoque Ben Arfa pour France Football. Il paraît que je disais à tous mes copains : 'Tu connais Cruyff ? Tu connais Cruyff ?'. En fait, pas grand-monde de mon âge savait qui c'était... Finalement, c'est lui qui m'a appris la liberté sur un terrain. Il créait et inventait sans arrêt. Et en plus à une vitesse folle. Il avait quarante ans d'avance ! Mais c'est normal, puisque c'était un génie." Influencé par le mythique numéro 14 à l'origine d'une véritable métamorphose philosophique du Barça, Ben Arfa ne s’est pourtant jamais installé en Espagne jusqu’à aujourd’hui, malgré une touche avec le Real en 2010.

Setién : "Ben Arfa est un footballeur de top niveau"

C’est donc désormais une quasi-certitude : Hatem Ben Arfa ne devrait pas jouer pour le FC Barcelone ni pour le Real Madrid au cours de sa carrière, même si l’envie du joueur existe. Et même s'il compte un admirateur sur le banc catalan. Quique Setién s'était en effet montré élogieux à son sujet, à la suite de la qualification rennaise contre le Betis Séville, lors de la précédente campagne de Ligue Europa. "Ben Arfa est un footballeur de top niveau et spectaculaire, assurait l'entraîneur du Barça, alors au Betis. Il a tout bien fait, et je peux dire exactement la même chose par rapport au match aller." De quoi donner une forme de satisfaction à Cruyff depuis là-haut.

À Valladolid, Ben Arfa va désormais répondre à ceux qui trépignaient d’impatience de voir le footballeur à l’œuvre en Liga. Vient-il pour autre chose que la recherche du plaisir ? À en connaître le profil et sa passion pour son sport, cela serait très surprenant. Est-il suffisamment affûté pour tenir la cadence de cette fin de saison où l’objectif du club consiste avant tout à obtenir son maintien dans l’élite (16e après 21 journées) ? Seul l’avenir le dira. Avec un joueur aussi fantasque, il y a sans doute autant de raisons de croire à un retour en grâce qu’à une expérience en demi-teinte. Mais dans tous les cas, il n’y aucune raison de penser à l’échec. Hatem Ben Arfa s’est décidé à rejouer au football de haut niveau, et c’est déjà une formidable réussite en soi.